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Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti

06 Eylül 2019 Cuma 19:32
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini'yi kabul etti.

Pirtini, kabulde, ilk olarak AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Başbakan Tatar ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti.

Ajans olarak KKTC'ye ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Pirtini, özellikle son dönemde Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesi yüzünden tırmanan gerginlikte, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını gözeten bir haber politikası izlediklerine değindi.

Başbakan Tatar, AA'nın son derece önemli bir yayın kuruluşu olduğunu kaydederek, ajansın haberlerinin KKTC'de ilgiyle takip edildiğini ve yapılan haberlerin global düzeyde de okuyucuya ulaştığını söyledi.

Özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini destekleyen tutumundan çok memnun olduklarını ifade eden Tatar, bu noktada kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin sevgisini ve desteğini kazanmanın kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen etkinliklere katılmaktan da gurur duyduğunu söyledi.

Öte yandan Tatar ve Pirtini, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini savunduğunun altını çizdi.

Pirtini'nin Tatar'ı ziyareti sırasında, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu. Taçoy, hidrokarbonlar konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerinin de hakkı olduğunu ve bunun sadece gelir paylaşımıyla sınırlanamayacağına vurgu yaptı.

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