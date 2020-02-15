Başbakan Tatar açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Tatar’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bu sabah böyle önemli bir toplantının himayemizde düzenlenmesi övünç kaynağımızdır. Kıbrıs meselesi bağlamında hükümetimiz güven oyu olduktan sonra Dışişleri bakanımız Kudret Özersay ile birlikte gündemimize gelen ilk konu Kapalı Maraş meselesiydi. 45 yıldır devam eden müzakereler sonuç elde var sıfır. Kapsamlı bir çözümü belirlemeden önce Maraş’ı eski sakinlerine ve topluma açabilecek şekilde bir adım attık.

“ÇALIŞMALARI DÜNYAYA ANLATMAK ÖNEMLİ”

“Federal çözümden bir umut beklenemediği, alternatiflerin de artık müzakere masasına gelmesi gerektiğini belirtiyoruz. Maraş ile ilgili çalışmaları detaylara inerek devam ediyoruz. Çalışmalarımızı dünyaya anlatabilmek önemlidir. Sıkıntılara maruz kalmamak için planlı yapmak çok önemlidir. Türkiye’mizin yetkililerine çok teşekkür ederim. Biz burada bu çalışmaları sürdürürken sizlerin teknik siyasi hukuki desteğine ihtiyacımız vardır. Güvenlik konseyi kararlarına da çok ters düşmeden alacağımız kararlarla Kıbrıs Türkü’ne bir açılım getirebilmek önemlidir.”

“FUTBOL OYNARKEN TOPUN KAPALI MARAŞ’A GİTTİĞİNİ BİLE GÖRDÜM”

“Ben kapasiteyi görüyorum buradan. Bu kapasiteyle çalışmaların ortaya konulması çok önemlidir. Bizlerle birlikte olan değerli insanlara KKTC Başbakanı olarak teşekkür ediyorum. Önemli olan başarabilmektir. İnanabilmektir. KKTC’nin gelişmesine katkı koyabilmek. Burası Mağusa’nın bir parçası gibidir. Futbol oynanırken topun Kapalı Maraş’a gittiğini bile gördüm. Maraş’ın ayrı bir böğle ayrı bir yerleşim yeri olmadığını görüyoruz. Siyasiler olarak birçok kahveye gidip sohbet ediyoruz. Kapalı Maraş kelimesi bizi irite ediyor. Siyasi hayatımızda önemli bir gelişme olacaktır açılması.”

“ARTIK HERKES KIBRIS SORUNUNU BİLİYOR”

“Bu toplantıyı çok önemsiyorum. Kıbrıs Türk halkına yapılan kısıtlamaları öfkeyle ve tepkiyle kınadığımızı belirtmek istiyorum. İngiltere’de milletvekilleriyle gittim, buldum ve görüştüm. Şimdi herkes Kıbrıs meselesini biliyor. Kıbrıslı Türkleri ne kadar atılım yaptığını ne kadar iyi niyetli olduğunu herkes biliyor. Karşı taraftan ret gördüğümüzü herkes biliyor.”

“MARAŞ AÇILIMI ÖNEMLİ BİR KAVŞAK”

“Maraş açılımı önemli bir kavşaktır. KKTC ekonomisine de çok şeyler katacaktır diye düşünüyoruz. Bu kadar sene bu kadar haksızlıklarla ve telin ayırdığı bu toprakları tekrardan KKTC’ye kazandırmak önemlidir. Günün sonunda siyaset politika heyecan ve duygu istiyor. Onun için ben duygulanıyorum. Hep birlikte önemli bir toplantıya büyük bir projeye imza atacağız. İnsan hakları bakımından 45 yıldır kapalı olan. Onlar da gelebilecek yerleşebilecek. Eski sakinleri. Orada bir sıkıntı ön görmüyoruz. Yeter ki inanalım. Halkın da hazır olduğu bir ortamda bunu gündeme getirmek çok önemlidir. Kıbrıs Türküne büyük haksızlıklar yapılmıştır. Rum tarafı hidrokarbon krizinde bizi bir kez daha dışladı. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri mavi vatan dediğimiz çok önemlidir.”

“Artık Kapalı Maraş’ın açılabileceği bir noktaya geldiğimizi paylaşmak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka hayırlara vesile olacağına yürekten inanıyorum.”