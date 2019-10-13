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Başbakan Tatar: Allah Mehmetçiğimizi Her Şeyden Korusun

Başbakan Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerinin yanında olduklarını belirtti.

13 Ekim 2019 Pazar 09:13
Başbakan Tatar: Allah Mehmetçiğimizi Her Şeyden Korusun

Başbakan Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, Allah Mehmetçiğimizi her şeyden korusun dedi.

Bir açılışa katılan ve burada açıklamalarda bulunan Başbakan Tatar, Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile KKTC'yi yaşatıyoruz. Eğer Türk askeri Suriye'de memleketimizin huzuru, bölge barışı için bir harekattaysa, tabii ki Türk ordusunu ve Mehmetçiğimizi buradan duamızla selamlıyoruz. Allah onları her şeyden korusun diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinen Başbakan Tatar, şunları kaydetti

Doğu Akdeniz'de şu anda Yavuz sondaj gemimizin çalışmalarını merakla izliyoruz. Oradan verilen mesaj Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. Doğu Akdeniz'de 80 milyonun hakları vardır. KKTC'nin hakları vardır. Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalar milletimizin bekası için hak ve çıkarlarımızın korunması için yapılan kutsal görevdir. Sefa Karahasan/DHA

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TatarHaberKKTC
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kktc 2019-10-13 09:47:16

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