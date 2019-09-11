Başbakan Tatar, Anamur Belediyesi İle Anamur Ticaret Ve Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti

Kabulde heyete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den KKTC’ye gelen suyla ilgili Anamur’un önemli bir yeri olduğunu belirterek, yıllarca KKTC’ye Türkiye’den su getirmenin hayalinin kurulduğunu hatırlatarak, projenin hayata geçirilmesinde ortaya güçlü iradeler koyan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere bir kez daha teşekkür etti.

Suyun, gelişen büyüyen yerlerde her zaman çok değerli olduğuna işaret eden Tatar, KKTC gibi öğrenci ve turist sayısının her geçen gün arttığı yerlerde en gerekli ve değerli ürün olduğunu söyledi.

Türkiye ile her alanda bağların güçlendirilmesini çok önemsediklerini dile getiren Tatar, “son zamanlarda yine Türk hükümetinin taahhüdüyle sondaj gemileriyle haklı çıkarlarımızı koruma adına gösterdiği liderlik bize rahatlık sağlamıştır” dedi.

Tatar, bu konuda, Rumların tanınan bir ülke olması nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün haklarının gaspedilmesinde biraz seyirci kaldığını dile getirerek, deniz hukuku temelinde yapılan tüm çalışmalarda birlik içerisinde adım atılacağını belirtti.

KILINÇ

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, 23-36 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 26. Tarım Fuarında Tatar’ı da aralarında görmekten mutlu olacaklarını belirtti.

Anamur’un da TC gibi KKTC’yle ilgili iki devlet tek millet mantığı olduğuna işaret eden Kılınç, “KKTC’nin problemi bizim problemimiz” dedi.

Kılınç, ekonomik gelişme noktasında KKTC’ye en yakın bölgenin Anamur olduğunu anımsatarak, inşallah ekim sonu itibarıyla karşılıklı feribot seferlerinin başlayacağını da duyurdu.

Kılınç, 5 aydır belediye başkanı olduğunu anımsatarak, Anamur’un eksikleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TORUNOĞLU

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ise, Başbakan Tatar’ın önceki bir araya gelişlerinde Tarım Fuarına katılma sözü verdiğini ve kendilerinin de bu nedenle Tatar’ın onur konuğu olarak açılışı yapmasını umduklarını söyledi.