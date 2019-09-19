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Başbakan Tatar Ankara'da

Tatar Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:27
Başbakan Tatar Ankara'da

Başbakan Ersin Tatar Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Başbakanı ve eşi Sibel Tatar'ı Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan, TC-KKTC  Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Milletvekili Orhan Erdem, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioglu, TC Dışişleri Bakanlıgı Kuzey Doğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı'ndan Genel Müdür Berk Baran karşıladı.    

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Son Güncelleme: 19.09.2019 12:35
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAnkaraTatar
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Yahya 2019-09-19 13:46:20

Ers memleketi satmaya gidiyor bu sene parti içinde çok zor işleri

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