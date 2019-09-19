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Başbakan Tatar Ankara'ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı

Başbakan Tatar, Ankara’ya gitmek üzere bugün saat 09.40’ta Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:09
Başbakan Tatar Ankara'ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı

Başbakan Ersin Tatar Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başbakan Tatar, Ankara’ya gitmek üzere bugün saat 09.40’ta Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı.
Başbakanı ve eşi Sibel Tatar'ı Ercan'dan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bakanlık yetkilileri yolcu etti.
Öte yandan Başbakan aynı saatlerde KKTC'ye gelen TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir süre VIP Şeref Salonu'da görüştü.
Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında ilk resmi ziyaretini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a gerçekleştirecek.
Başbakan, bugün bazı basın yayın kuruluşlarından temsilcilerle sohbet toplantısında bir araya gelecek. Tatar, bu akşam da KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Ankara’da düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği” resepsiyonuna katılacak.
Tatar, yarın Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek “Kıbrıs’ta Son Söz” panelinin açılış konuşmasını yapacak. Tatar, cumartesi günü de paneli izleyecek ve aynı gün temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.
Başbakan, KKTC’ye dönmek üzere cumartesi günü saat 16.05’te Ankara’dan ayrılacak.
Başbakan’a Ankara ziyaretinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik ediyor. Taçoy da panelin açılışında bir konuşma yapacak.

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Son Güncelleme: 19.09.2019 11:12
Anahtar Kelimeler:
KKTCAnkaraTatar
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