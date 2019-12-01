Başbakan Tatar, Ataoğlu’nu kutladı

Başbakan Ersin Tatar Demokrat Parti’nin 11’inci Genel Başkanı olan Fikri Ataoğlu’nu kutladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ataoğlu’nu kutlayan Başbakan Tatar, “Anayasal çizgide faaliyet gösteren tüm partilerimiz bizim için halka hizmet yarışı içinde olduğumuz dostlarımızdır” dedi.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Fikri Ataoğlu’nu Demokrat Parti 11’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilmesi dolayısı ile kutlar, balarılar dilerim. Siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez kurumlarıdır. Anayasal çizgide faaliyet gösteren tüm partilerimiz bizim için halka hizmet yarışı içinde olduğumuz dostlarımızdır.