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Başbakan Tatar: Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız

10 Kasım 2019 Pazar 14:24
Başbakan Tatar: Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacağını, egemenliğinden, istiklalinden, güvenliğinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal’in ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Tatar, Atatürk’ü sevgi, saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal Atatürk yok edilmek istenen bir milleti ayağa kaldıran, kurtuluş savaşı ile emperyalizmin pençesinden kurtararak bir Devlet kurmasını sağlayan 20’nci yüzyılın en önemli, Komutanı, Devlet adamı ve İnkılapçısıdır. Türk milleti Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk ile mazlum milletlerin özgürlüklerine kavuşup Devlet kurmalarına da ilham kaynağı olmuştur.

Kıbrıs Türkleri de onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile Atatürk’ün izinden yürüyerek varoluş ve özgürlük mücadelesini vermiş kendi Devleti’ni kurmuştur.”

Başbakan Tatar, mesajında şunları da kaydetti:

“Halkımız ilelebet “ bağımsızlık benim karakterimdir “ veciz sözlerinin sahibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacak, egemenliğinden, istiklalinden, güvenliğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yılında, sevgiyle, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhun Şad Olsun.”

BRTK

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Son Güncelleme: 10.11.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberAnmaAtatürkBaşbakan Tatar
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BOB MARLE 2019-11-10 15:14:26

HA HA HA HA HA

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