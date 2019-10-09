Başbakan Tatar, Barış Pınarı Harekatı'na destek belirtti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti.
Tatar, yayımladığı mesajda, dualarının Mehmetçik ve ordu için olduğunu kaydetti.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.
Tatar, Türkiye'nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye’mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Yörü bre yalaka...
Hem de yalakanın dik alası..Yapısında var bu,elinde değil..Dernek,birlik,futbol takımı kabulleri,cenazeler,sünnetler,doğum günleri,nikah töreni ziyaretlerinden sonra en iyi yaptığı iştir yalakalık..Vede biat etme..Ama hala daha aşağıdaki konuyla ilgili halka bir açıklamada bulunmadı..Bulunmayacak da galiba,beklemeyelim..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Hoşt bre kansızBeğen (0) Beğenmedim! (1)