Başbakan Tatar :“Bölgede çok önemli gelişmeler yaşanmakta, bir kırılma noktasındayız”

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, dün sabahtan başlayarak akşam saatlerine kadar Gazimağusa Suriçi ile bazı köyleri ziyaret etti.

İLK ZİYARET GAZİMAĞUSA İLÇE BİNASI

Başbakan Ersin Tatar’ın ilk önce Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa ilçe binasını ziyaret etti.

Tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan ziyarette yaptığı konuşmada Başbakan Tatar, şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangından ötürü duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Yangının ardından Başbakanlık koordinasyonunda oluşturulan kriz masasıyla çalışmalara başlandığını dile getiren Tatar, yaraların el birliği ile en kısa sürede sarılacağını kaydetti.

Tatar, daha sonra beraberinde UBP Genel Sekreteri, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile Gazimağusa Suriçi’ni ziyaret etti.

Başbakan Tatar, daha sonra, bazı Mesarya köylerine ziyaretlerde bulundu.

Buralarda yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanlığı yarışının başladığına işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamının Kıbrıs Türkü’nün Türkiye ve dünya ile bağlantısının sağlandığı başlıca makam olduğuna dikkati çekti .

Tatar, “Buradan verilen mesajlar devletimizin, halkımızın yararına olmalıdır, bizi zora sokmamalı, zarara uğratmamalı, önümüzü açmalıdır” dedi.

Tatar, o makama gelecek kişinin Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olma niyetini tüm dünyaya duyuracak kişi olması gerektiğini söyledi.

“BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ”

Tatar, bölgede çok önemli gelişmeler yaşanmakta olduğuna dikkati çekerek “ Bir kırılma noktasındayız. Ya Türkiye ile birlikte haklarımızı savunacak daha güzel, daha refah günlere doğru ilerleyeceğiz, ya da, başkalarının oyunlarına boyuna kanıp, güvenliğimizden, özgürlüğümüzden olacağız” dedi.

Rum tarafının her konuda bildiğini okuduğunu, Kıbrıs Türk halkını kendine eşit, ada yönetimi ve zenginliklerini paylaşacağı bir ortak olarak görmediğini, tam tersine Kıbrıs Türkü’nü azınlık statüsüne düşürmeyi hedeflediğini söyleyen Başbakan Tatar, şöyle konuştu:

“ Federasyon 1977’den bu yana 43 yıl görüşüldü. Olmadı. Rum haklarımızı gasp etti, ediyor. Artık buna bir dur demek lazım. Bunun için Türkiye ile birlikte proaktif bir siyaset izliyoruz. Sondaj çalışmaları, Maraş açılımı, iki devletli çözümün masaya getirilmesi talebimiz bu politikanın ürünüdür. Sayın Akıncı bu politikayı destekleyeceğine hala Rum’un zihniyet değiştirip değiştirmeyeceğini beklemeyi tercih ediyor. Bu anlayış artık çöktü. Kendisi değil miydi Crans Montana’dan sonra, ‘bizim için artık federal çözüm yapma imkanı kalmadı’ diyen. Ne oldu da çark etti?”

Kimsenin Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’deki kardeşlerini karşı karşıya getirecek açıklamalar yapmaması gerektiğini de ifade eden Tatar, “Evet, Türkiye ile her şeyi konuşmalı, değerlendirmeliyiz ama Türkiye ile kavga etmek, hassas konularda Türkiye’deki kardeşlerimizi üzecek, kıracak açıklamalar yapmak doğru değildir. Nasıl ki, birileri oradan buraya yanlış şeyler söylendiğinde burada tepki oluşursa, burada yanlış söylenecek bazı şeylerin de orada tepki yaratacağı bilinmelidir. UBP olarak biz bu konunun üzerine önemle duruyoruz. Doğru olan budur” diye konuştu.