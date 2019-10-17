Başbakan Tatar, CMC bölgesinde incelemelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar’a Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve bazı bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Söz konusu bölgede geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak bilgi alan Başbakan Ersin Tatar, toprak yığınlarındaki bakır ve ağır metallerin suyla birlikte Lefke’ye ve denize ulaşmasını engellemek adına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Başbakan Tatar, geçen yıl yağışlarla birlikte CMC toprak yığınlarında ki birtakım metallerin suya karıştığını anımsatarak, bununla ilgili olarak yapılan çalışmalarda bent oluşturulup bu suların Lefke’ye ve denize ulaşımının engellendiğini kaydetti.

Aşırı yağışların gelmesi durumunda bu bendin yeterli olmayacağı ve bu konuda ne gibi tedbirler alınması gerektiğini yerinden görmek istediğini, bu sebeple Lefke’yi ziyaret ettiğini ifade eden Tatar, böyle bir risk alınmaması ve konuyla ilgili çalışmaların başlatılması talimatını verdiğini söyledi.

Konuya yakından takip edeceklerine de vurgu yapan Başbakan Tatar, Lefke’nin güzelliğine ve doğasına zarar gelmemesi için gereken çalışmaların yapılacağını vurguladı.

(BRT)