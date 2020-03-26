Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Başbakan Tatar: "Cumhurbaşkanı, paralel bir yapı oluşturuyor"

Başbakan Tatar, Başbakanlık'ta gerçekleşen BRT Özel Yayınına katılarak, Covid-19 salgını konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulunuyor...

26 Mart 2020 Perşembe 20:47
1657 Okunma
Başbakan Tatar: "Cumhurbaşkanı, paralel bir yapı oluşturuyor"

Başbakan Ersin TatarKoronavirüs (Covid-19) salgını sonrası alınan tedbirler ve son gelişmelerle ilgili, Başbakanlık'ta gerçekleşen BRT Özel Yayınına katıldı...

Başbakan Tatar'ın açıklamalarıdan satır başları şöyle:

-Salgın sonrası alınan tedbirler sonucu ekonomik faaliyetler azaldı. Aylık 550 milyon gelirimiz varken, 250 milyon TL'nin altına düştü, daha da düşecektir. 

-Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi hazırlanırken, 3 aylık süreç planlanmıştır. Bu planlanırken büyük bir açığın olduğu gözlemlendi. 

-Kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası kapatılan iş yerlerindeki özel sektör çalışanlarına 1.500 TL'lik destek verme kararı aldık, maaş değil destek. Bugün yapılan açıklamalarda, bunun yetersiz olduğu söyleniyor. Yeterli olmayabilir fakat ancak bu kadar destek yapılabiliyor. 

-Yaşananları siyasete çevirmeye çalışanlar da olacaktır, ki yapanlar da var. Tepkimi koyuyorum, burada bir gerçek var. Her şey şeffaf ve net. 

-Aldığım bilgilere göre 56 pozitif vaka bulunuyor. Bunların 24'ü KKTC vatandaşı, diğerleri Alman ve 1 de Türkmen var. Bugün tespit edilenlerin 9'u Salamis otelden tespit edildi. Bunu bekliyorduk. Henüz salgın noktasında değiliz. 

-Üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili ırkçılık, ayrımcılık düşünmedik. Planlarken elimize baktık, sıkıntı olduğunu gördük. Bu konuda bir çalışma var. Kaç kişinin çalıştığına bakmak lazım. 

-Önümüzde seçim var fakat bu işin siyasetine bakmıyorum. Öyle yapalım, böyle yapalım demiyorum. 

-Sayın Cumhurbaşkanı, biz paketi açıklamadan önce bazı açıklamalarda bulundu, yadırgadım. 

-Kendisi (Cumurbaşkanı) paralel bir yapı oluşturuyor

-Cumhurbaşkanlığı'nın oluşturuduğu ekonomik komitede bulunan Bülent Berkay, komiteden istifa etmiştir. Muhtemelen, yapılan açıklamaladan rahatsızlık duymuştur ve o komiteden ayrılmıştır. 

-Bu işin ensesinden siyaset yapamazsınız. Hiç yakışıkkalmamıştır. 

-Türkiye'nin de büyük sıkıntıları var. Biz şuanda böylebir düzenlemeyle pozisyonumuzu aldık. Hem partimin, hem ortağımın desteğini aldım. Ben bu pozisyonu alırken, bir borçlanmanın olacağını biliyorum. 

-Ben birkaç bağıran çağırana bakmıyorum. Halktan buna destek geldiğini görüyorum. Bağırmaya devam etsinler, beni ırgalamaz. 

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 26.03.2020 21:50
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıCovid-19KoronavirüsErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Izzet.kutay 2020-03-26 21:16:08

Acaba hangi halktan size destek geldi çok merak ediyorum.Siz nerde yaşıyorsunuz acabada ,bizim görmedigimiz şeyleri görüyorsunuz.bu halk kim size destek veren ?
Şu bir gerçek ki Aldığınız onlemlerin bazilarına diyeceğim yok ,ama alamadiğınız ve yanlış aldıklariniz çoğunlukta ,bunuda gorebilecek kadar ve okuduğumuzu anlayabildigimizi de lütfen gözden kaçırmayınız.Ayrica yapılan eleştirilere saldıracağinıza ,bırakın onla bunla uğrasmayıda ,en azından ,bunu tekrar gözden geçirebileceğiniz zamanı kazandıracak açıklamalar yapıp ,oturup birdaha düsunünüz.tabii siyaset yapmayı asil siz bırakabilirseniz.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ertaç 2020-03-26 21:00:15

Halktan gelen destekmi ?

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Sg 2020-03-26 21:04:40

Ne demek beni irgalanamaz? Oturursan o koltukta irgalayacak tabi!! Ne bu astigim aştık kestigim kestik gibi konusursunuz. Ne demek para yok nere gider bu vwrgilsr paralar destekler kafayı yeyceyik artik

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
..YORUM 2020-03-26 21:29:46

Zor yollardan geçiyoruz arkadaşlar, direksiyonda da acemi bir şöför var, yardımcıları da (birkaç kişiyi ayırdım) acemi. Galiba B k tur işimiz. Onun için gemisini kurtaran kaptandır diye düşünürüm. Kendinizi ve ailenizi koruyun. Önümüzdeki bir hafta çok önemlidir. Hastalık artık kimde var kimde yok belirsiz, herkese hasta gibi bakar oldum. Siz da öyle yapın.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
3 köy karantina altına alındı
3 köy karantina altına alındı
Akıncı: “Maaşlı kesime mutlak tavır, bankalara ise ricacı olmak doğru değil”
Akıncı: “Maaşlı kesime mutlak tavır, bankalara ise ricacı olmak doğru değil”
13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi
13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim