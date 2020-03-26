Başbakan Tatar: "Cumhurbaşkanı, paralel bir yapı oluşturuyor"

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası alınan tedbirler ve son gelişmelerle ilgili, Başbakanlık'ta gerçekleşen BRT Özel Yayınına katıldı...

Başbakan Tatar'ın açıklamalarıdan satır başları şöyle:

-Salgın sonrası alınan tedbirler sonucu ekonomik faaliyetler azaldı. Aylık 550 milyon gelirimiz varken, 250 milyon TL'nin altına düştü, daha da düşecektir.

-Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi hazırlanırken, 3 aylık süreç planlanmıştır. Bu planlanırken büyük bir açığın olduğu gözlemlendi.

-Kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası kapatılan iş yerlerindeki özel sektör çalışanlarına 1.500 TL'lik destek verme kararı aldık, maaş değil destek. Bugün yapılan açıklamalarda, bunun yetersiz olduğu söyleniyor. Yeterli olmayabilir fakat ancak bu kadar destek yapılabiliyor.

-Yaşananları siyasete çevirmeye çalışanlar da olacaktır, ki yapanlar da var. Tepkimi koyuyorum, burada bir gerçek var. Her şey şeffaf ve net.

-Aldığım bilgilere göre 56 pozitif vaka bulunuyor. Bunların 24'ü KKTC vatandaşı, diğerleri Alman ve 1 de Türkmen var. Bugün tespit edilenlerin 9'u Salamis otelden tespit edildi. Bunu bekliyorduk. Henüz salgın noktasında değiliz.

-Üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili ırkçılık, ayrımcılık düşünmedik. Planlarken elimize baktık, sıkıntı olduğunu gördük. Bu konuda bir çalışma var. Kaç kişinin çalıştığına bakmak lazım.

-Önümüzde seçim var fakat bu işin siyasetine bakmıyorum. Öyle yapalım, böyle yapalım demiyorum.

-Sayın Cumhurbaşkanı, biz paketi açıklamadan önce bazı açıklamalarda bulundu, yadırgadım.

-Kendisi (Cumurbaşkanı) paralel bir yapı oluşturuyor

-Cumhurbaşkanlığı'nın oluşturuduğu ekonomik komitede bulunan Bülent Berkay, komiteden istifa etmiştir. Muhtemelen, yapılan açıklamaladan rahatsızlık duymuştur ve o komiteden ayrılmıştır.

-Bu işin ensesinden siyaset yapamazsınız. Hiç yakışıkkalmamıştır.

-Türkiye'nin de büyük sıkıntıları var. Biz şuanda böylebir düzenlemeyle pozisyonumuzu aldık. Hem partimin, hem ortağımın desteğini aldım. Ben bu pozisyonu alırken, bir borçlanmanın olacağını biliyorum.

-Ben birkaç bağıran çağırana bakmıyorum. Halktan buna destek geldiğini görüyorum. Bağırmaya devam etsinler, beni ırgalamaz.

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