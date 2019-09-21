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Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’ya yanıt verdi

Başbakan Ersin Tatar basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’ya yanıt verdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:14
Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’ya yanıt verdi

Başbakan Ersin Tatar basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’ya yanıt verdi.

Paylaşımında Ankara’da çok önemli temasları olduğunu kaydeden Tatar, gazetecilerle sohbeti sırasında kullandığı bir cümlenin farklı yerlere çekildiğini belirtti.

Başbakan paylaşımında “Gazeteciler Birliğinde size ilettiğim sohbette kullandığım bir cümleyi bambaşka yerlere çekip güya ben Sayın Cumhurbaşkanına yönelik ağır eleştiri/üslup/hakaret etmişim diye Sözcüsü Burcu’nun basın açıklaması ve buna bağlı çeşitli yorumlar gerçekten anlamsız ve maksatlıdır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TatarBurcuYanıtHaberKıbrısGündem
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arif hoca 2019-09-21 15:23:41

benim dedigimden..

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Ali 2019-09-21 16:46:42

Çevir da gaz yandı bayım...

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