Başbakan Tatar'dan açıklama!

Başbakan BRT’ye yaptığı açıklamada tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir soru üzerine, Başbakan, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu herkesin farklı şeyler söylediğini kaydederek, “ En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız”.dedi.

Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, “ İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

(BRT)