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Başbakan Tatar'dan açıklama!

Başbakan Ersin Tatar, cismin yerleşim yeri üzerine düşmemesinin ve kimsenin zarar görmemesinin büyük teselli olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:37
Başbakan Tatar'dan açıklama!

Başbakan BRT’ye yaptığı açıklamada tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bir soru üzerine, Başbakan, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu herkesin farklı şeyler söylediğini kaydederek, “ En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız”.dedi.

Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, “ İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız” dedi.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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Realist 2019-07-01 08:56:30

Sayın başbakan lütfen bu konuyla ilgili olarak,'Aldığınız duyumlara göre' konuşmayın.Bizzat devletin başbakanı olarak devlet ciddiyetine yakışır, temeli sağlam duyumlardan arınmış açıklama yapın!!!!

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kesin biigi 2019-07-01 09:15:34

Kamuoyuna acilen net ve kesin bilgi verilmesi gerekmektedir. Boylesi onemli bir konu gelişiguzel geçiştirilemez. Can guvenliğimiz soz konusudur!

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Isabelle_Claxto 2019-07-01 10:46:20

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