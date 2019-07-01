Başbakan Tatar'dan açıklama!

Başbakan BRT’ye yaptığı açıklamada tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bir soru üzerine, Başbakan, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu herkesin farklı şeyler söylediğini kaydederek, “ En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız”.dedi.
Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, “ İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız” dedi.
(BRT)
Sayın başbakan lütfen bu konuyla ilgili olarak,'Aldığınız duyumlara göre' konuşmayın.Bizzat devletin başbakanı olarak devlet ciddiyetine yakışır, temeli sağlam duyumlardan arınmış açıklama yapın!!!!
Kamuoyuna acilen net ve kesin bilgi verilmesi gerekmektedir. Boylesi onemli bir konu gelişiguzel geçiştirilemez. Can guvenliğimiz soz konusudur!
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