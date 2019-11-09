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Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:28
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümünü video ile kutlayan Başbakan Ersin Tatar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü de duygu yüklü bir videoyla andı.

Tatar 1 dakika 13 saniyelik videoyu kişisel sosyal medya hesabından, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yılında, sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhun Şâd Olsun. #yolunyolumuzdur #ikidevlettekönder” notuyla paylaştı.

“Bazen duymak gerekir, anmak ve anlamak için” sözlerinin işitildiği videoda, ölüm saati olan 09.05’te Atatürk’e saygı duruşuna kalkan Kıbrıs Türk halkının, o anlarda yaşadığı duygular yansıtılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AtatürkTatarHa Ber
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