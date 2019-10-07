Başbakan Tatar'dan ölümlü kaza sonrası açıklama

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin ağır yaralanması üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.
Başbakan Tatar’ın mesajı şöyle: “Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi 2 kişinin ağır yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”
Son Güncelleme: 07.10.2019 09:13
Cumhurbaşkanı, başbakan. bakan, vekil panayırları gezeceğinize yolları inceleyin, ölümlü kavşaklar ve yollarda beyanat verin, buralaraçözüm getirin, Yollarda, kavşaklarda yanmayan lambaların sorumluları kim,ndne yanmıyor bunları çözün, festivallerde boş boş konuşup kavga etmeyin. Çiftiyi ziyaret edin, çobanıziyaret edin, evi yıkılmaküzer olan vatandaşıa gidip, hapisteki mahkuma gidin, nöbetteki askere, görevdeki polise gidin, işe gitmeyenleri görmek için sabah dairelere gidin. daha ne deyim beeeee
Sayın başbakan, kaç dane daha can yitireceğik bariyer yapılana kadar?
Çare düşünmeyin daha bu yollara kaç kişinin canı yansın da önlem alınsın
Başsağlığı diledi ve görevini tamamladı. Ortaya bariyer koyma yok. Ölen ölür kimin umrunda? Nasıl bir ülkede yaşadığınızın farkında olun, uyanın KKTC halkı, UYANIN.
Sen başsağlığı diledin, görevini yaptın. Yollar, bariyerler, ışıklar, ikazlar ne olacak?
ölen gene gariban.