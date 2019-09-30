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Başbakan Tatar: Devletimizin değeri bilinmeli

Başbakan Ersin Tatar, “Devletin değerinin iyi bilinmesi gerektiğini" vurguladı

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:09
Başbakan Tatar: Devletimizin değeri bilinmeli

KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliğinde konuşan Başbakan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında farklı kültürlerin, inanç özgürlüğünün en iyi şeklide idrak edilmesi ve herkesin dilediği gibi yaşaması bizim devletimizin erdemidir. Dolayısıyla birbirimize kenetlenerek, hoşgörü içerisinde çalışmalarımızı yürütelim” dedi… KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliği düzenledi… Merkezin Cihangir’deki Cemevi kültür kompleksinde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi, aşure dağıtıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte ardından konuşmalara geçildi Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında farklı kültürlerin, inanç özgürlüğünün en iyi şeklide idrak edilmesi ve herkesin dilediği gibi yaşaması bizim devletimizin erdemidir. Dolayısıyla devletimizin değerini iyi bilelim” dedi. Başbakan Tatar, “Bu devletin hoşgörüsü ile bütün bu başarılar imza atıyoruz ve elbette uzun yıllardan beridir hepimizin birlikte çalışması ile bu cemevinin yaratılmasında çok sayıda insanının katkısı vardır ama günün sonunda KKTC’nin güçlenebilmesi imkanlarının daha artırılabilmesi ve o nisbette bütün kültürlere, bütün özgürlüklere ve haliyle insanlarımıza katkı yaparak onların yaşamlarına bu güzelliklerin katılması hepimizin ortak dileği ve temennisidir” dedi. Konuşmasında “Birbirimizi sevelim, ama geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmayalım” ifadelerini de kullanan Başbakan Ersin Tatar, “1571’ten beridir buraya gelenler hep aynı milletin, aynı kültürün aynı inanç özgürlüğünün insanlarıdır. Dolayısıyla birbirimize kenetlenerek, hoşgörü içerisinde çalışmalarımızı yürütelim” dedi. 

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