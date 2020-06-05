Başbakan Tatar: “Ekonomi rahatlatılacak”

Tatar, Türkiye ile anlaşma içerisinde yer alan projelerin finansmanının AB projelerinin finansmanından hiçbir farkı olmadığını belirterek, ülkeye gelecek bürokratların da projeleri takip etmek adına burada bulunacaklarını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, dün akşam Başbakanlık’tan BRT’de canlı yayınlanan Basın Odası’na katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı, güncel konularda açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Tatar, bugüne kadar “sağlık” dediklerini ama açılım da yapılmasının zorunlu olduğuna işaret ederek, hep birlikte bu işi yürüterek ve minimum risk alarak yola devam edeceklerini kaydetti.

15 HAZİRAN İÇİN İKİNCİ PAKET HAZIRLIĞI

Ekonominin toparlanması için de 15 Haziran’da ikinci paketi açıklayacaklarını hatırlatan Tatar, bunun hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Tatar, “Bu anlaşmayla birlikte bütçede bir rahatlama oldu. Türkiye’nin verdiği destekle istikrar bakımından büyük bir başarı elde ettik. Ekonomide de istiktarı yakalayarak bütün sektörler bir süre içerisinde toparlanabilecektir. Ekonomide çok büyük tahribat olmayacağına inanıyorum ama bu demek değildir ki özel sektörde kayıplar yok. Bir döngü var maliyenin gelirlerinde de toparlanma vardır” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR İŞSİZLİK SORUNU OLMAYACAK”

Başbakan Tatar, yaşanan krizden dolayı ülkede büyük bir işsizlik sorunu olacağına inanmadığını da ifade ederek, krizi iyi yönettiklerini, krizin başından itibaren işsizlik olmaması için özel teşebbüslerle de istişare halinde olduklarını ve bu noktada teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

İş yerlerine, özel teşebbüslere “çalışanlarınızı işten çıkartmayınız bu kişilere yeniden ihtiyacınız olacak” çağrısında bulunan Tatar, işverenlerin kısmi düzenlemelerle çalışanlarını muhafaza etmeye çalıştıklarını aktardı.

“İNGİLİZLERİN İLGİSİ VAR”

“Biz bu işi iyi yönettik. KKTC’nin cazibesi artmıştır ” görüşünü vurgulayan Tatar, ülkenin turizm açısından ilgi göreceğine inandığını ayrıca internet üzerinden ciddi konut satışı olduğunu özellikle İngilizlerin KKTC’ye ilgisinin olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, yurtdışında yaşayan yabancılar ile KKTC vatandaşlarını da ülkeye çekebilmek adına bazı muafiyetlerin düşünüldüğünü ifade ederek, ülkede ev fiyatlarının da çoğu bölge ülkelerine göre daha cazip olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Tatar, yabancıların 4 ev ve bir dükkan almasının da önünü açtıklarını söyledi.

KARANTİNA ÜCRETİ

Tatar, orta vadede bir toparlanmanın sözkonusu olabileceğini, virüsün de mutasyona uğradığını ve şiddetinin yavaşladığını belirtti. 2 binden fazla vatandaşın KKTC’ye getirilerek karantina ücretlerinin de hükümet tarafından ödendiğini anımsatan Tatar, bu ay içerisinde gelecek 600-700 vatandaş için de aynı durumun gözetileceğini söyledi.

Başbakan Tatar, Haziran ayı içerisinde gelecek öğrencilerin ise yurtlarında üniversitelerin kendi bünyesi içerisinde bu süreci geçireceklerini ifade ederek, bu konuyla ilgili tüm üniversitelerle de görüşmelerin gerçekleştiğini söyledi.

Tatar, Temmuz ayı itibarıyla da karantina gerekmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, mümkün olduğunca yol ihalelerinin yerli müteeahitler ile yapılmasından yana olduklarını da ifade ederek, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye ile yapılan Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşmasına ilişkin de Tatar, anlaşma içerisinde yer alan projelerin finansmanının AB projelerinin finansmanından hiçbir farkı olmadığını, ülkeye gelecek bürokratların da projeleri takip etmek adına burada bulunacaklarını ifade etti.

Tatar, “Neticede niyet önemli. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti veriyor. Harcarken onlar da bu paranın yerine gitmesi yerine harcanması açısından böyle bir düzenleme uygun görüldü. Bu proje insanlarımızın yararına olacaktır önemli olan budur. Para buraya aktarılacak ve bizlerin faydasına olacak bir projedir. Projelerin daha hızlı hayat bulması için böyle bir yöntem izlendi” dedi.

“KESİNTİLERİN GERİ ÖDEMESİ YIL İÇİNDE PLANLANIYOR”

Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapılan maaş kesintileriyle ilgili de Başbakan Tatar, memur maaşlarından son kesintinin yapıldığını, kesintilerin ödenebilmesi için Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatların verildiğini, nakit akışına bağlı olarak değerlendirilip kesintilerin verileceğini, bunun da bu yıl içerisinde yapılmasının planlandığını kaydetti.

Normalleşme sürecinde yıl sonuna kadar ekonomiyi en iyi şekilde yönetmeye çalışacaklarını söyleyen Tatar, piyasalarda Türkiye’den gelen kaynağa rağmen bir sıkıntı olursa o zaman düşük faizli bir borçlanmaya gidebileceklerini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, ülkede lokomotif sektör turizm ve üniversite sektörlerinin yanı sıra bilişim sektörü gibi alternatif sektörler yaratılması gibi çalışmalara değinerek, AR-GE yasalarının Meclis’ten geçtiğini, bilişim sektörü veya farklı sektörlere yönelmenin de mümkün olabileceğini, bu noktada üniversitelerin başarısının da önemli olacağını ifade etti.

KAPILARIN AÇILMASI

Başbakan Tatar, gerek Güney gerekse Türkiye ile 1 Temmuz’da sınırların açılması noktasında kararları olduğunu, bunu daha erkene alma yönünde de çabaladıklarını ancak şartların önemli olduğunu söyledi.

GÜNEYDE ÇALIŞANLAR

Tatar, “Kapıların açılması orada çalışanlar içindir esas. 1500 çalışan vardır. Arkadaşların sıkıntılarını biliyoruz. Sempati duyuyoruz. Kapıların açılmasına karşı değiliz. Cumhurbaşkanıyla bu konuda farklı pozisyonda olmak istemiyoruz. Bu konuyu siyasete çekmeye de gerek yoktur. Güneyde vaka tam sıfırlanmadı bir risk vardır. Ancak bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

10 Haziran’dan itibaren Türkiye’den uçuşların gerçekleşeceği noktasında yöneltilen bir soruya karşılık da Başbakan, “Haziran’da gelecek olanlar 14 gün karantinada kalmak zorunda olacak” dedi.

Tatar, “Bu belli bir planlama içerisinde olacak. 10 Haziran’da gelecek olanlar varsa 14 gün karantinada kalacak. 1 Temmuz’dan sonra gelenler ise karantinaya girmeden PCR testi yapılarak yolcu kabul edilecek ama bunun tam olarak nasıl olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. 1 Temmuz’dan önce gelenler için karantina söz konusudur. 1 Temmuz’dan itibaren güvenli bir sistem kurulduktan sonra gerekli testleri yapan kişiler ülkemize gelebilecek” ifadelerini kulandı.