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Başbakan Tatar: “Ersin Tatar ismi damdan düşmedi”

Kendisine yönelik karalama kampanyası yürütenlere mesaj gönderen Başbakan Tatar, “Hiç uğraşmasınlar… Ersin Tatar ismi damdan düşmedi” dedi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:21
590 Okunma
Başbakan Tatar: “Ersin Tatar ismi damdan düşmedi”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de, Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk olarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özellikle medyada kendisine yönelik saldırılar gerçekleştiğini ifade eden Tatar, bunları normal değerlendirdiğini belirterek, “günün sonunda siyaset var” dedi.

“Bazı şeylerin, bazı yerlere çekilmek istendiğini” belirten Tatar, “hükümetin başarsının gölgelenmeye çalışıldığını” ifade etti.

Koronavirüsle mücadelede, hükümetin bir başarı ortaya koyduğunu söyleyen Tatar, “Telefon görüşmeleriyle falan gündem değiştirmeye çalışıyorlar” diyerek, “Bugün 4 Mayıs, bazı işletmeler iş başı yaptı. Geleceğe umutla bakmamız lazım. Bunları konuşmamız gerekirken, anlamsız işleri konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik yapılanların “artniyetli” olduğunu söyleyen Tatar, “Birileri de bunlara alet oluyor. Yazıklarına, kendileri bile inanmıyor” dedi.

DİYALOG TV MESELESİ…

Diyalog TV’nin Türksat yayının Türkiye’deki RTÜK tarafından kesilmesi konusuyla ilgili soru üzerine konuşan Tatar, uzun yıllar medya sektöründe iş yaptığını, Diyalog TV ekibini de iyi tanıdığını ve saygı duyduğunu belirten Tatar, “Mesele, bizim dışımızda meydana geldi. Neyin ne olduğu bellidir, bu konuya girmeye gerek yok” dedi.

Yaşananları, “demokratik değerlere bir dokunuş” olarak görmediğini söyelyen Tatar, “Bu karar, Türkiye’nin kendi hassasiyetlerine uygun alınan bir karardır. YYK da kararını alacaktır” dedi.

BİLİM YASASI… “İVEDİLİKLE GÜNDEME GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”

Bilişim Yasası’nın halen Meclis’te alt komitede beklediğini söyleyen Tatar, Komite’den UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün dün akşam kendisini aradığını ve görevi üstlenmek istediğini söylediğini belirten Tatar, yarın UBP grup toplantısında Bilişim Yasası’nın ivedilikle ve derhal gündeme etirilmesi, alt komiteden geçirilmesi ve Genel Kurul’a sevk edilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

“ERSİN TATAR İSMİ DAMDAN DÜŞMEDİ”

Son olarak, kendisine yönelik karalama kampanyası yürütenlere mesaj gönderen Tatar, “Hiç uğraşmasınlar… Ersin Tatar ismi damdan düşmedi” dedi.

40 yıldır aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tatar, “40 yılda elde ettiğim saygınlığımı, dik duruşumu kimse, birkaç gazete yazısı ile engellemeyez. Ben yoluma devam edeiyorum. Mert olan varsa ortaya çıkar. Arkadan dövüşmeyle bu işler olmaz. Mesaj kimedir, bellidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası

Yorumlar
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yurttaş 2020-05-04 11:55:45

Hakareti asla onaylamayız...Fakat eleştiri yapılması normaldir....Eleştirlmek doğruları yapmanızı sağlar..Eğer bunu kabul edemiyorsanız bence gidin evde oturun..Bu iş belki de size göre değil..Siz rahat ..biz rahat...

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Ertuğrul 2020-05-04 13:03:00

Bugüne kadar ortaya çıkanlar çok oldu Sn.Tatar ama her zaman minderden kaçan siz oldunuz..Halkın malumudur,ne zaman TV programlarında açık oturuma davet edildiyseniz hep kaçamak yaptınız,hiç çıkmadınız..
Çünkü sıkmadı..Şimdi çıkıp da yalancı pehlivan gibi atıp tutmak size birşey kazandırmaz..Çok ayıp...

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vatandas 2020-05-04 13:14:31

SAYIN BASBAKAN 1500TL ICIN BANKAYA GITTIK AMA GIDIGIMIZ GIBI BIZI YOLLADILAR MART TAN BERI MASS ALMIYORUZ ACABA BU SIZI RAHAT EDIYORMU HALKIN PARASIZ NE YIYECEK NE ICECEK EL ATARSAN IYI OLUR

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Öz 2020-05-04 13:14:39

Davul kendi omuzunda, tokmak başkasında durumları.

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Jean / Uk 2020-05-04 13:35:15

Flintstones bu sinemalarda... "yabba dabba doo!" Starring Fred Flintstone and Barney....

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