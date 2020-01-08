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Başbakan Tatar, Güzelyurt Bölgesinde incelemelerde bulundu

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:20
Başbakan Tatar, Güzelyurt Bölgesinde incelemelerde bulundu

Başbakan Tatar, yoğun yağışlardan dolayı yer yer su taşkınlarının yaşandığı ve derivasyon kanalının patladığı Güzelyurt ile Lefke’de incelemelerde bulunuyor

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtTatar
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ingiltereden birisiyim 2020-01-08 12:01:52

neyi görün yabe ersin öyle ne yapabilin şimdi geldin doga edesin nerdeydi aklınız bukadar zamandır

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yurttaş 2020-01-08 14:35:07

Ayıp...insan kendi şemsiyesini kendi tutar...Senin yanındaki adamlar uşağın değil..Devlet çalışanı..Sen ellerini bilmem nere sokmuş gibi tutacan devlet çalışanı şemsiyeni tutacak..Yazık..

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yaaaa 2020-01-08 14:39:13

gitttik gördük yapılacak yahhhuu dursunda bakacayık yapalım hade gidelimda yagmur çok yagggar tammamdır hade makama tabbii

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