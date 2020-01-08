Başbakan Tatar, Güzelyurt Bölgesinde incelemelerde bulundu

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neyi görün yabe ersin öyle ne yapabilin şimdi geldin doga edesin nerdeydi aklınız bukadar zamandır
Ayıp...insan kendi şemsiyesini kendi tutar...Senin yanındaki adamlar uşağın değil..Devlet çalışanı..Sen ellerini bilmem nere sokmuş gibi tutacan devlet çalışanı şemsiyeni tutacak..Yazık..
gitttik gördük yapılacak yahhhuu dursunda bakacayık yapalım hade gidelimda yagmur çok yagggar tammamdır hade makama tabbii