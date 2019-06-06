Başbakan Tatar, Güzelyurt ve Lefke’de

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Güzelyurt ve Lefke’de partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçe binalarında gerçekleştirilen bayramlaşmada Başbakan Tatar’a bazı bakanlar ve milletvekilleri eşlik etti.



Başbakan Ersin Tatar, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret ederek, ‘ gelişirken de mutlaka anavatan Türkiye’nin yardım ve katkılarına ihtiyaç vardır’ diye konuştu.UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Güzelyurt ve Lefke’de partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.İlçe binalarında gerçekleştirilen bayramlaşmada Başbakan Tatar’a bazı bakanlar ve milletvekilleri eşlik etti.Başbakan Ersin Tatar, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret ederek, ‘ gelişirken de mutlaka anavatan Türkiye’nin yardım ve katkılarına ihtiyaç vardır’ diye konuştu.