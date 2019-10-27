Başbakan Tatar, Hatay’daki temaslarını sürdürüyor

Başbakan Tatar temasları çerçevesinde Karbeyaz sınır karakolu ile Suriyelilerin kaldığı mülteci kampını ziyaret etti.

Tatar burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğuna vurgu yaptı.

Tatar konuşmasında Barış Pınarı Harekatına desteklerini bir kez daha yineledi.

Başbakan Ersin Tatar Hatay’daki temasları kapsamında Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile Altınözü ilçesinde bulunan Karbeyaz Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti

Askerleri selamlayıp, sohbet eden Başbakan Tatar bilrikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başbakan Tatar, daha sonra eşi Sibel Tatar ile Suriyelilerin kaldığı Boynuyoğun Konaklama Merkezi’ni ziyaret etti, Suriyeli çocuklara çikolata dağıttı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret eden Tatar, yaptığı konuşmada, konaklama merkezindeki Suriyeli çocukların, şefkatle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fedakarlığıyla tekrar hayata bağlanmalarına şahit olduklarını söyledi.

Türkiye’ye teşekkür eden Tatar,”Çünkü gerçekten büyük bir fedakarlık ve büyük bir özveri… İnsanlık adına yapılan bu önemli çalışmanın başka milletlere de örnek olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının da 63 hadiselerinde benzer koşullarda yaşamak zorunda kaldığını anlatarak, “göçmen evlerimiz vardı, Göçmenköy’de 1963 olaylarından sonra adanın her yerinden zorla göç eden ve evsiz, yersiz, barksız kalan insanlarımızın o zaman yine Türkiye’nin yardımlarıyla, Türk Kızılayının yardımlarıyla çadırlarda yaşadığımızı hatırladım, çocukluğumu hatırladım. Dolayısıyla mesajım şöyle, gerçekten bu bölgede, bu coğrafyada her zaman ihtiyacı olan mazlumun, mağdurun yanında Türkiye Cumhuriyeti oluyor, Türk halkı oluyor.”diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’na desteklerini yineleyen Tatar, “Türkiye ile uğraşan, Türkiye’ye zarar veren bu terör örgütlerine karşı yürütülen bu operasyonun ne kadar haklı bir operasyon olduğunu gördük çünkü birkaç gün içinde netice almış ve Türkiye, bölge güvenliği ve kendi her türlü huzur ve barışı için yapılan bir operasyonu başarılı bir şekilde sonlandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Tatar, tüm temenni ve dualarının Türkiye’nin başarısı için olduğunu dile getirdi.

KKTC’nin, Hatay bölgesiyle özel ilişkilerinin olduğuna da değinen Tatar, her türlü ilişkinin yoğunlaşması için bu tür ziyaretlerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Tatar, daha sonra Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneğini ziyaret etti.

Gazilerle bir araya gelen Tatar, onlara şükranlarını iletip Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik için dua etti.

Tatar, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret etti.

Temaslarını tamamlamasının ardından Tatar ve beraberindeki heyetin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

AA/..