Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg yolcusu

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ve Strazburg’a gidiyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere bugün saat 15:00’de İstanbul’a gidecek.

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam Strazburg’a geçecek.

Tatar, Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.

(BRT)