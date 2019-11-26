Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg yolcusu

26 Kasım 2019 Salı 09:59
Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg yolcusu

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ve Strazburg’a gidiyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere bugün saat 15:00’de İstanbul’a gidecek.

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam Strazburg’a geçecek.

Tatar, Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sibel 2019-11-26 11:14:11

Hade be bakalım belki şeytan kandırdı da yaka paça bunu içeri tıkarlar..Allahımdan dilerim inşAllah böyle olur..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Renan 2019-11-26 11:17:53

Rumlar daha önce mesajını verdi..Büyük bir ihtimalle Tatar'ın bu yolculuğu için bir oyunlar dönecekler ve Tatar dünyaya bizi daha da rezil edecek...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Partili 2019-11-26 11:22:43

Pılını pırtını toplasan,bir kenara çekilsen de bu partiden çekip gitsen olmazmı? Usandık bıktık senden de,senin yalanlarından dolanlarından da,lafazanlıklarından da..Gezip tozuyorsun,bişey yaptığın yok zaten..Kaldı ki şaibelerin gazetelerde haber oldu..Çek git artık da bu partiyi daha da yıpratma..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
HAKSEN’den seminer ve konser
HAKSEN’den seminer ve konser
DP Olağan Genel Kurultayı 30 Kasım’da
DP Olağan Genel Kurultayı 30 Kasım’da
Akıncı bu akşam adaya dönüyor
Akıncı bu akşam adaya dönüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim