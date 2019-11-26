Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg yolcusu

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ve Strazburg’a gidiyor.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere bugün saat 15:00’de İstanbul’a gidecek.
Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam Strazburg’a geçecek.
Tatar, Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.
(BRT)
Hade be bakalım belki şeytan kandırdı da yaka paça bunu içeri tıkarlar..Allahımdan dilerim inşAllah böyle olur..
Rumlar daha önce mesajını verdi..Büyük bir ihtimalle Tatar'ın bu yolculuğu için bir oyunlar dönecekler ve Tatar dünyaya bizi daha da rezil edecek...
Pılını pırtını toplasan,bir kenara çekilsen de bu partiden çekip gitsen olmazmı? Usandık bıktık senden de,senin yalanlarından dolanlarından da,lafazanlıklarından da..Gezip tozuyorsun,bişey yaptığın yok zaten..Kaldı ki şaibelerin gazetelerde haber oldu..Çek git artık da bu partiyi daha da yıpratma..