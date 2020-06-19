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Başbakan Tatar, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı'na sundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Başbakan Tatar'ın sunduğu kabine değişikliği önerisini değerlendirdiği öğrenildi.

19 Haziran 2020 Cuma 13:34
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Başbakan Tatar, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı'na sundu

Başbakan Ersin Tatar, kabine değişikliğiyle ilgili önerisini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.30da biraraya gelen Akıncı ve Tatar arasındaki görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında Başbakan Tatar açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Başbakan Tatar'ın sunduğu kabine değişikliği önerisini değerlendirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yaptığı değerlendirme kapsamında Başsavcı Sarper Altıncık'ı çağırdığı ve konuyu görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklama yapması bekleniyor.

HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 19.06.2020 13:36
Anahtar Kelimeler:
KabineMustafa AkıncıErsin Tatar
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