Başbakan Tatar, Kar-İş yetkililerini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Beksan Bekir Akandere başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yetkililerini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Kar-İş Başkanı Beksan Bekir Akandere, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, ülke ekonomisi ve refahı için toplu taşımacılığın önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Ülkede her gün yaşanan ölümlü trafik kazaları ve yolların durumuna dikkat çeken Akandere, devlet ve hükümet yetkililerinin bütünlüklü bir politika çerçevesinde, toplu taşımacılığın geliştirilebilmesi için adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Toplu taşımacılıkta yaşanan sorunlara değinen Akandere, ülkede kaçak, kayıt dışı ve korsan taşımacılık yapıldığını, denetim konusunda yetersiz kalındığını, yasanın yeterli olmadığını dolayısıyla vergiye tabi yapılan toplu taşımacılığın ayakta durmasının zor olduğunu kaydetti.

Akandere, bu süreçte ivedi olarak çözüm üretilmesi gerektiğini, ülkede artan nüfus, öğrenci ve motorlu araç sayısı, yolların yıpranması göze alınarak toplu taşımacılığın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Kar-İş’in aynı zamanda öğrenci taşımacılığı da yaptığını belirtti ve bu konuda yaşanan sıkıntılara değindi.

Öğrenci taşımacılığı konusunda doğru bir politika uygulanarak, öğrenci taşımacılığı konusun da doğru bir çerçeveye konması gerektiğini ifade eden Akandere, ödemeler konusunda zaman zaman yaşanan sıkıntılar nedeniyle icrada aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Öğrenci taşımacılığı konusunun daha belirgin temellere oturtulması gerektiğini söyleyen Akandere, Kar-İş olarak bu konuda ciddi beklentileri olduğunu kaydetti.

Toplu taşımacılığın hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için kendilerinin bir takım çalışmalar yaptıklarını belirten Akandere, yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar, Kar-İş’in önemine işaret ederek, ilgili bakanlarla konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Ülkede artan nüfusa orantılı olarak, toplu taşımacılığın bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, artan motorlu araç sayısını artık yolların kaldırmadığını, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılarak, halkın toplu taşımayı kullanmasının teşvik edilmesinin temennileri olduğunu söyledi.

Bu noktada uzlaşarak, toplu taşımacılık sektörünü ekonomik olarak güçlendirmek için gerekenlerin yapılacağını söyleyen Başbakan Tatar, öğrenci taşımacılığı konusunda da sorunların giderilmesi için çalışacaklarını, bir hizmet alınıyorsa, bunun bedelinin de ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Sorunların çözümü için işbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Başbakan Tatar, ülke ekonomisinin gelişmesi için çalıştıklarını, TC ile KKTC’nin işbirliği içinde ekonominin geliştirilebilmesi için bir takım projeleri olduğunu, bunların en kısa sürede hayata geçirileceğini aktardı.

“KKTC’YE UMUTLA BAKIYORUM”

KKTC ekonomisinin geliştirileceğine inanç belirten Başbakan Tatar, sektörlerde bir hareketlilik bulunduğunu, son günlerde dolar ve petrol fiyatlarında düşüş olduğunu, istikrarın sağlanmasıyla da ekonomide bir takım iyi şeyler olacağına inanç belirtti.

Yapılan yatırımların önemine de işaret eden Başbakan Tatar, “KKTC’ye umutla bakıyorum” dedi.

Başbakan Tatar, Kar-İş ile işbirliği içinde çalışarak, yeni bir takım projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.