Başbakan Tatar: Kaynak yaratılırsa herkese destek sağlayacağız

Başbakan Ersin Tatar, “Gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle, iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini, ilk etapta yapılanlara ek olarak, kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini” söyledi.

Tatar şöyle konuştu "Özel sektörün içinden gelen birisi olarak benim özel sektöre karşı olmam veya özel sektör çalışanını düşünmemem gibi bir durum da söz konusu olamaz. Çabamız, özel sektörümüz ve çalışanlarımızı bu krizden başarı ile çıkarmak içindir."