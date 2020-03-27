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Başbakan Tatar: Kaynak yaratılırsa herkese destek sağlayacağız

Başbakan Ersin Tatar, “Gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle, iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini, ilk etapta yapılanlara ek olarak, kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini” söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 12:32
1849 Okunma
Başbakan Tatar: Kaynak yaratılırsa herkese destek sağlayacağız

Başbakan Ersin Tatar, “Gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle, iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini, ilk etapta yapılanlara ek olarak, kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini” söyledi.

Tatar şöyle konuştu "Özel sektörün içinden gelen birisi olarak benim özel sektöre karşı olmam veya özel sektör çalışanını düşünmemem gibi bir durum da söz konusu olamaz. Çabamız, özel sektörümüz ve çalışanlarımızı bu krizden başarı ile çıkarmak içindir."

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsEkonomik PaketEkonomi
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ÖZEL SEKTÖR 2020-03-27 12:42:34

TAMAM :)

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Xx 2020-03-27 13:14:55

Nooldu? Dün bagiranlar umrunda degil derdin neden açıklama yapan tekrar seçim geldi aklına?

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Arif Hoca 2020-03-27 14:13:32

nenemim da seyleri olsa dedem olurdu be sir..

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Magusalı 2020-03-27 13:15:55

Ben Başbakanın açıklamalarını izledim. Doğruları söylüyor. İmkanımız bu kadardır daha ne yapsın. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Biraz ağrıyacak. Ancak düzelecek. Bankalar krizinde Akıncının sloganı bu idi.

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ubp 2020-03-27 13:26:09 @Magusalı

ubp

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Hikaye 2020-03-27 13:25:57

Size yıllar önce yaşanmış hikaye gibi bir olay anlatayım.
Köyün birinde, köyün güçlülerinden, cesurlarından vs vs sayılan adamın biri, evlerinin önünde eşini dövmektedir. Bayan yerde sırt üstü, elleri ve ayaklarını kullanarak kendini korumaya çalışarak çığlıklar atmaktadır. Adam da yüzüne ellerine vs vurmaya devam eder. O sırada yoldan geçen yaşlı bir amca yanlarına gider ve bastonu ile adamın koluna dokunur. Adam durur, kadın savunma pozisyonunu bozmadan o da durur. Yaşlı adam döven adama, ,”Kadınları dövmezler oğlum, okşallar, severler, s ………”, der. Adam saf saf yaşlı adama bakar, kadın ise yattığı yerden cevap verir, “ Nerde öyle akıl dayıcığım, NERDEee?”, der.

Kıssadan hissesi olan alsın.

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Magusalı 2020-03-27 13:18:33

Cumhurbaşkanımız bankalar krizinde hükümet ortağı idi ve bakandı. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız diyordu. Şimdi aksini söylüyorsa hatırlatalım.

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Mgs 2020-03-27 14:43:16

Senelerdir alinip da hicbir gozle gorulur hizmet olmayan boyumuzu asan vergiler+ yapilmasi planlanan kesintiler+ gelen milyonluk yardimlar- 50 hasta gideri- hemen hemen kimseyi kapsamayan 1500 tl esittir odeyemem daha fazlasini aciklamalarina inananlar da ne bileyim...

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Tc 2020-03-27 15:11:44

Kimden kaynak bekliyorsunuz Türkiye'denmi Türkiye'nin yolladığı kaynak nerde sadece senin cebini işitti deyilmi TC bunun hesabını soracak elbet

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