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Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin, 40'ıncı Yıl Etkinliğinde Konuştu

Başbakan Ersin Tatar, kendileri için esas olanın sektörlerde yatırımın devam etmesi ve buna bağlı olarak ülke ekonomisinin büyümesi, kalkınması, gelişmesi olduğunu vurguladı.

29 Eylül 2019 Pazar 15:28
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin, 40'ıncı Yıl Etkinliğinde Konuştu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 40’ıncı yılını düzenlediği etkinlikle kutladı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Müteahhitler Birliği’nin 40’ıncı yılının hayırlı olmasını temenni ederek, Birlik’in kurumsallaşmış yapısıyla 40 yılda, KKTC’de çok önemli başarılara imza attığını, istihdam olanağı yarattığını, ülke ekonomisini ileriye götürdüğünü ifade etti. 
Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapmanın derin krizlere rağmen ayakta durmanın, başarılı olabilmenin küçümsenemeyecek bir başarı olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “Esas olan iş insanlarının yatırımı ve girişimciliğidir. Burada hükümete düşen görev iyi yönetim, istikrarın sağlanması, reformlarla mali yapının daha iyi bir noktaya getirilmesi ve bazı uygulamalarla mali piyasalara rahatlama getirilmektir ” dedi.
Hükümetin Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünü hayata geçirdiğini, kaynak akışının başladığını hatırlatan Tatar, devletin piyasaya olan borçlarının ödenmesi yanında yeni kamu ihalelerinin de açılacağını söyledi.
Başbakan Tatar şöyle konuştu:
“İhale Yasası’nda yaşanan bazı sıkıntılar vardır. Bunları biliyoruz. İhalelerin sık sık rekabet kuruluna aktarıldığını görüyoruz. Bu sıkıntının aşılması için ihale yasasında bazı düzeltmeler yapılacaktır
Esas olan KKTC’nin güçlenmesi, gelişmesi ve kalkınması ile güven ve istikrarın sağlanmasıdır. 
Bu zeminde gelişen KKTC’de, müteahhitlik hizmetleri çok önem arz etmektedir. İnşaat sektörünün önemini iyi bilen bir hükümet görevdedir. Gerekenler yapılacak ve sorunların aşılması yoluna gidilecektir.
Faizlerin süratle düşmesi olumlu bir gelişmedir ve bizim çabalarımıza katkı sağlayacaktır.
Maliye Bakanlığı ile Kooperatif Merkez Bankası arasında geri ödeme planını içeren sözleşme imzalanmıştır. Bu da ülkemizdeki faizlerin düşmesine katkıda bulunacaktır.
Düşen faiz maliyetleri ekonomiye ve piyasaya olumlu yansıtacaktır. İnşallah hep birlikte bu ülkeyi daha gelişmiş bir ülke haline getireceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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