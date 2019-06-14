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Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti

14 Haziran 2019 Cuma 20:43
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, koalisyon hükümetinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

4’lü koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bir an önce yeni hükümetin kurulması için bir basın bildirisi yayımladıklarını anımsatan Deniz, kısa sürede hükümeti kurak zor görevi üstelendiği için de Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

Ülkede büyük bir ekonomik kriz ortamı ve bir çok sorun olduğuna işaret eden Deniz, Maliye Bakanlığı yapmış, ekonomiye karşı duyarlı bir kişinin başbakan olmasının ülke için büyük bir şans ve avantaj  olduğunu vurguladı.

Bu süreçte cesur olmak gerektiğini ve bir çok sorunun cesur siyasi iradeyle çözülebileceğini ifade eden Deniz, zor süreçte KTTO olarak ellerini taşın altına koymaya ve projeler üretmeye, yapısal reformlara destek olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar da, konuşmasına bugün hayatını kaybeden, KTTO başkanlığı da yapmış Ali Gürsoy’a Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileyerek başladı.

Bir takım meselelerin önlerinde durduğunu, ekonomik sektörlerin daha da büyüyebilmesi, daha adil bir gelir dağılımı gibi bir çok konuda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başbakan Tatar, bir süredir askıda olan TC ile ekonomik işbirliği protokolü için de çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Başbakan Tatar, 2019 için ayrı, 2020-2021 için ayrı bir protokol için çalışmaların devam ettiğini aktararak, petrol fiyatlarında biraz düşüş olduğunu, dövizin de istikrara kavuşması ile süreç içinde ekonomide bir takım dengelerin oluşabileceğini söyledi.

Ülkede büyük projelere önem verilmesi gerektiğini, bunun başında yollar ve enerji konusunun geldiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, kablo ile elektrik getirilmesinin önemine değindi. Tatar, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

KKTC’ye sahip çıkmak için herkesin kendi üzerine düşeni, gerekli yatırımları yapması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Tatar, o zaman ekonomik büyümenin mümkün olabileceğini vurguladı.

Başbakan Tatar, HP ile uyumlu bir hükümet modeli oluşturduklarını, ekonomi, Kıbrıs konusu, TC ile ilişkiler konusunda uyumlu olduklarını ifade ederek, bunun da ülkede güvenli bir ortamın yaratılması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Adaletli gelir dağılımın önemine işaret eden Başbakan Tatar, kamu reformu ve belediyeler reformu konusundaki çalışmaların da devam ettiğini anlattı.

Hep birlikte, ülkenin geleceği ve refahı için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Başbakan Tatar, yaz döneminde Meclis komitelerinin çalışacağını, yasaların hazır olması halinde de Meclis’in olağanüstü toplanarak, yasaların geçirebileceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, “Zaman çalışmak zamanıdır” dedi.

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