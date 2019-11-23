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Başbakan Tatar : KKTC gerçeği artık kabul görmeye başladı

23 Kasım 2019 Cumartesi 16:45
Başbakan Tatar : KKTC gerçeği artık kabul görmeye başladı

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin artık kabul görmeye başladığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası kuruluşunun 61. yılını düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Düzenlenen gecede konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, yaşanılan her türlü zorluğa karşı her yıl biraz daha gelişen bir devlete sahip olunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 61 yıldır Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini belirten Deniz, “Refah seviyesi yüksek geleceğe güvenle bakan bir halk, etkili bir devlet yaratabilmek için kamu yönetiminden özel sekötre kadar bütün kurumlarımızın verimli bir çalışma sürdürmesi gerekmektedir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da, Ticaret Odası’nın 61. yılının kutlandığını belirterek ülkede 61 yılda büyük mücadeleler verildiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük işlere imza attığını söyledi.
Tatar, ortaya çıkan başarılarda girişimcilik, başarı ve cesaretle çok sayıda işadamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisinin bu noktaya gelmesinde büyük hizmetleri bulunduğunu kaydetti.
Yapılan çalışmalarla geleceğe umutla bakılabilindiğine vurgu yapan Tatar, kayıt altına alınabilecek bir ekonomi, e-devlet projesi, katma değerin yükseltilmesi ve dolayısıyla kendi mahali gelirlerimizle kendi giderlerimizi karşılama noktasında bir başarıya imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC devletinin yılda 6 milyar Türk Lirasının üzerinde geliri bulunduğunu anımsatan Tatar, “Bunu sağlayan sizlersiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değindi.

 “Doğu Akdenizde son yaşanan gelişmelerde Türkiyemizin denizlerdeki çalışmaları gibi gelişmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir marka olarak ortaya çıkmasında büyük yarar vardır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin artık kabul görmeye başladığını belirten Tatar, Kıbrıs’ta kuzeyde bir devlet olgusu, bu bevletin kendi ayakları üzerinde durma noktasına gelmesi, Doğu Akdeniz’deki olaylar bizleri bir noktya getirmiştir” şekilinde konuştu.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan TatarKıbrıs Türk Ticaret OdasıKKTCHaberGündemKıbrıs
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Gibri 2019-11-23 19:43:33

Kaka TC nerede kabul görmeye başladı . AB ülkelerinde ,BAE .ABD veya Afrikada, nerde !!!!!

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yurttaş 2019-11-23 19:52:30

Birileri bunun içeceklerine çaktırmadan birşeyler karıştırıyor olmalı...

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dervis 2019-11-23 20:17:10

hade be isgarta senda..sizi taniyan bir tek biziz iste..kendi halkimiz..ama butun havaniz da bize..dalgadamisin nesin..ya danismanlarini degis ya da kafani..haka bu kadar sirtini donme..sonun rahmetli irsen kucuk gibi olacak..

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tabba lamarina 2019-11-23 20:24:08

ne icer yau bu adam acaba..

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