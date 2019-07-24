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Başbakan Tatar, KKTC Vatanseverler Derneği heyetini kabul etti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26
Başbakan Tatar, KKTC Vatanseverler Derneği heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, KKTC Vatanseverler Derneği Başkanı Uğur Güler ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan KKTC Vatanseverler Derneği Başkanı Uğur Güler, Başbakan Ersin Tatar’a görevinde başarılar diledi.

Nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini dile getiren Güler, Başbakan Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusundaki dik duruşundan memnun olduklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  yeni nesillere doğru yolu göstermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tatar ayrıca, Güney komşularıyla kavga etmek istemediklerini, ama kendilerine de gerekli saygının gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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