Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti

16 Temmuz 2019 Salı 21:50
Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar Arslan Bıçaklı başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Başbakan Tatar,  KKTC’nin güçlü bir ekonomi yaratarak bunu spora da taşıyacağını belirtti

Kabulde futbol kulüplerinin sorunları ele alınırken, Bıçaklı Tatar’a kulüplerin 7 maddelik talepler listesini sundu.

BIÇAKLI

Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı konuşmada, Kulüpler Birliği’nin kurulduğu tarihten itibaren ülke gençlerine sahip çıkarak spor yaptırmak ve Futbol Federasyonu’na yapacağı hizmetlerde yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ülkede 31 federasyon bulunmasına rağmen en çok ilgiyi futbolun gördüğünü belirten Bıçaklı, 11 futbol kulübü, 200’e yakın takım, 13 bin sporcu ve 60-70 Milyon TL’lik piyasasıyla futbolun artık bir sanayi halini aldığını ifade etti.

Ülke futbolunu, kulüpleri ve sporcuları daha iyiye götürmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında konuşmak için Başbakana ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bıçaklı, tüm takımların sezonu açmalarına rağmen belli eksikliklerin göze çarptığını ve maçların başlamasından önceki 1 aylık sürede bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Kulüpleri ayağa kaldıracak 7 maddenin Başbakan’a sunulduğunu belirten Bıçaklı, futbol kulüplerinin artık bir sorun karşısında kimi muhatap alacağını bilmesi gerektiğini ve hükümet değişiminden kaynaklanan gecikmeyi de dikkate alarak söz konusu çalışmaların “jet hızıyla” tamamlanması gerektiğini belirtti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da futbolun 13 bin sporcunun top koşturduğu ve devletin de buna öncülük ettiği bir sektör haline geldiğini söyleyerek, sadece futbol değil, diğer tüm branşlara gerekli özeni ve ilgiyi göstermek gerektiğini, birçok branşta KKTC’den çok sayıda yetenekli genç çıktığını belirtti.

Kıbrıs Türk gençlerinin ambargo ve izolasyon nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını ve bunda Rum lobisinin etkisinin büyük olduğunu kaydeden Başbakan, Kıbrıslı Türk gençlerin tüm bu sıkıntılara rağmen yurtdışındaki yarışmalara katılarak çeşitli başarılarla döndüklerini hatırlattı.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na da mesaj göndererek, futbolla ilgili devlet imkânlarını en iyi şekilde kullanacakları sözünü veren Tatar, KKTC’nin güçlü bir ekonomi yaratarak bunu spora da taşıyacağını belirtti ve yeni sezonda tüm takımlara başarı diledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan TatarKKTCSporKulüpler BirliğiEkonomiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak
Culfa ile Zeytuncu 2 gün tutuklu kalacak
Culfa ile Zeytuncu 2 gün tutuklu kalacak
Saner: Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe
Saner: Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim