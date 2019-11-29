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Başbakan Tatar Londra’da Temaslarda Bulunuyor

29 Kasım 2019 Cuma 12:22
Başbakan Tatar Londra’da Temaslarda Bulunuyor

Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunuyor.


Başbakan Tatar, Londra’ya varışından sonra Türkiye Cumhuriyeti Londra  Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın onuruna verdiği yemeğe katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
TatarLondraHaberKKTC
Yorumlar
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yurttaş 2019-11-29 13:14:26

Biraz temiz toplum ve politika anlayışı olsa istifa etmesi lazımdı bu kadar olaydan sonra...

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Hadjji yanni 2019-11-29 13:27:31

Adamın bakışları bile şeytanice.Ürkütücü ve art niyetli

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niyahaha 2019-11-29 14:17:33

come on erssssss

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