Başbakan Tatar Londra’da Temaslarda Bulunuyor

Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunuyor.
Başbakan Tatar, Londra’ya varışından sonra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunuyor.
Başbakan Tatar, Londra’ya varışından sonra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Biraz temiz toplum ve politika anlayışı olsa istifa etmesi lazımdı bu kadar olaydan sonra...
Adamın bakışları bile şeytanice.Ürkütücü ve art niyetli
come on erssssss