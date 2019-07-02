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Başbakan Tatar: Maraş konusunu hükümetimiz yürütecek

Başbakan Ersin Tatar, Maraş konusunun hükümet tarafından ortaya atıldığını, hükümet tarafından yürütüleceğini kaydederek, “Rum liderin Maraş’la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir, kabul edilemez” dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:33
Başbakan Tatar: Maraş konusunu hükümetimiz yürütecek

Tatar, “Hükümetimiz Maraş konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’ın eski sakinleri ve Vakıflar’ın başvurularını ele almasının yolunu açarak çözecektir” açıklamasında bulundu.

Ersin Tatar, bu yolun doğru olduğunu, kimsenin konuyu başka yerlere çekmesine gerek olmadığını kaydetti.

“ENVANTER ÇALIŞMALARINDAN SONRA GEREKEN ADIMLAR ATILACAK”

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Anayasal bir kurumumuz olan Vakıflar İdaresi’nin Maraş’la ilgili iddiaları güçlüdür. Ben de, ortaya koydukları belgelere, bilgilere bakarak konuşuyorum. Vakıflar İdaresi, Maraş’ın üç vakfa ait olduğunu ve bu iddialarını gerek Taşınmaz Mal Komisyonumuzda, gerekse uluslararası mahkemelerde savunmaya hazır bulunduğunu çeşitli vesilelerle açıkladığına göre gidilecek yol bellidir.

Envanter çalışmalarından sonra gereken adımlar atılacak ve gerek Maraş’ın 1974 öncesi sakinlerinin gerekse Vakıfların ellerindeki tapular, belgeler gözetilerek izlenecek yol haritası ilgililer ve halkımızla paylaşılacaktır.

“MARAŞ ARTIK GÜVEN YARATICI ÖNLEM KONUSU DEĞİL”

“Kıbrıs konusundaki Rum uzlaşmazlığı, hidrokarbon aramaları konusundaki düşmanca adımları ortadayken Maraş artık bir Güven Yaratıcı önlem konusu değildir” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Hükümetimiz Maraş konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’ın eski sakinleri ve Vakıflar’ın başvurularını ele almasının yolunu açarak çözecektir.

Rum lideri Nikos Anastasadis’in Maraş’la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez. Kimsenin konuyu başla yerlere çekmesine gerek yoktur.”

Maraş konusunun hükümet tarafından ortaya atıldığını, hükümet tarafından yürütüleceğini kaydeden Tatar, “Yeri geldikçe ilgili tüm makamlarla iş birliği yapılacak, kendilerine bilgi aktarılacak” dedi.

“KİMİLERİ MARAŞ KONUSUNUN HÜKÜMETİMİZCE ELE ALINMASINDAN RAHATSIZ…”

Başbakan Tatar, şunları ekledi:

“Kimilerinin Maraş konusunun hükümetimizce ele alınmasından rahatsız olarak Rumlarla birlikte, Rum kesiminde yapılan mitinglere katılması ise halkımızın dikkatinden kaçmamıştır. Halkımızın çok ama çok büyük kesimi bunları onaylamamakta ve hükümetimizin yanında yer almaktadır.

Her gün halkın içinde olan birisi olarak bunu görüyor, duyuyor ve yaşıyorum.

Daha önce de ifade ettiğim gibi halkımızın Kıbrıs konusundaki hak ve hukukunu korumak için proaktif bir politika izlemeye devam edeceğiz.”

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Ersin Tatar
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