Başbakan Tatar, Pakistanlılarla buluştu

Başbakandün akşam Girne’de Pakistanlılarla buluştu. Başbakan Tatar iftar yemeğinde bir araya geldiği ülkemizde çalışan Pakistanlılara hitap etti ve “bu ülkeye emeği geçen herkese bizim sevgimiz sonsuzdur. Sizler ekmeğinizi bizim ülkemizden kazanırken bizde sizlerin haklarını korumak için üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.



Tatar “bu ülkenin zenginliklerinden bir tanesi de işte bu. Birçok değişik ülkeden insanlar ya turizm olarak ya okumak veya çalışmak için bu ülkeye geliyorlar. Rumlar bizi dünyadan tehcir etmek için uğraşa dursun, Kıbrıs Türk turizmi sayesinde ülkeye birçok yabancı turist geliyor. Üniversitelerimizde 130’a yakın ülkeden öğrenci var ve şimdide iş insanlarımız yabancı iş gücü getirerek bu globalleşen dünya da bu zenginlikleri birlikte paylaşmamıza vesile oluyorlar. Buradan sesleniyorum, tüm Pakistanlı kardeşlerime “bu ülkede kardeşçe dostça birlikte yaşayacağız ve sizlerde buradaki üretimin birer parçasızınız. Bizler sizin çalışma koşullarınızın daha iyi olması, haklarınızın daha iyi olması adına artık görev başındayız. Bu vesile ile kardeş ve dost ülke Pakistan’ı da buradan selamlıyorum” dedi.