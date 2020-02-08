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Başbakan Tatar, pazartesi Londra’ya gidiyor

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:21
Başbakan Tatar, pazartesi Londra’ya gidiyor
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Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslar yapmak ve Londra’da yaşam süren Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere Pazartesi Londra’ya gidiyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Şubat tarihleri arasında Londra’da bulunacak Başbakan Tatar, pazartesi günü 04.10 da Londra’ya gitmek üzere adadan ayrılacak.

Tatar, orada bulunduğu sürede çeşitli temaslar yapacak, siyasilerle görüşmeler gerçekleştirecek. 

Siyasilerle görüşmeleri yanında Londra’daki Kıbrıs Türk Toplumu ile de bir araya gelerek sorun ve görüşlerini dinleyecek olan Başbakan Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Şubat saat  19:00’da yurda dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarLondraKıbrıs Türk ToplumuHaberGündemKıbrıs
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