Başbakan Tatar: Pile halkıyla temastayız, değerlendirme sürüyor

Başbakan Ersin Tatar gazetecilerin sorusu üzerine Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yapılan eylemi değerlendirdi.

Başbakan Tatar, Pile halkıyla temasta olduklarını, bilim kurullarının ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ışığında değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Halkın sıkıntılarını bildiklerini ancak KKTC’nin izole edildiğini ifade eden Başbakan Tatar, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığını söyledi.

Tatar, önümüzdeki günlerde konunun enine boyuna yeniden değerlendirileceğini vurguladı.