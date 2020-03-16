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Başbakan Tatar, sağlık çalışanları ile biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar bugün Koronavirüs (COVID-19) konusunda sağlık alanında faaliyet gösteren paydaşlar ile bir araya geldi.

16 Mart 2020 Pazartesi 18:52
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Başbakan Tatar, sağlık çalışanları ile biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar bugün Koronavirüs (COVID-19) konusunda sağlık alanında faaliyet gösteren paydaşlar ile bir araya geldi.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KAMU-SEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KAMU-İŞ Başkanları ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi ile göğüs enfeksiyon ve anestezi şefleri yanı sıra bazı hekimler de katıldı.

COVID-19 DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU…

Koronavirüs (COVID-19) konusunda ülkede yaşanan gelişmelerin yakından izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan ve iki saat devam eden toplantıda, toplantıya katılanların oluşturacağı Başbakanlık COVID-19 Danışma Kurulu’nun kurulmasına karar verildi.

SAĞLIK PERSONELİMİZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR…

Başbakan Tatar, toplantıdan büyük bir memnuniyet ile ayrıldığını, devlet hastanelerinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık personelinin halkımızın sağlığı için en büyük güvenceyi oluşturduğunu vurguladı.

ÖZEL HASTANE VE HEKİMLERİN DESTEĞİ TAM…

Kamu sağlık çalışanları ve örgütleri ile yapılan toplantının ardından, Başbakan Ersin Tatar, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Özel Hastaneler Birliği Başkanları ve temsilcileri ile de ayrı ayrı bir araya geldi. Hükümetin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu dile getiren ve destek belirten Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Özel Hastaneler Birliği işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

İŞBİRLİĞİ İLE OLUMSUZLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ…

Özel çalışan hekim ve hastanelerin önerilerini dileyen Başbakan Tatar, Koronavirüs (COVID-19) konusunda atılması gereken adımlarla ilgili çok kıymetli öneriler aldıklarını dile getirdi. Başbakan Tatar, serbest çalışan hekimler ile özel hastanelerin işbirliğine hazır olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu sağlığı konusunda sergilenen işbirliği ile her türlü olumsuzluğun üstesinden gelineceğine inandığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCovid-19
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Halil 2020-03-16 19:34:11

Komşular 65 yaş üstü insanlar londuradan 1 hafta önce geldiler,geziyorlar tozuyorlar markete alışverişe gidiyorlar her akşam ya misafirlikte veya misafir kabul ediyorlar.Sağlık bakanlığını aradım öksürmezlerse veya hasta olduğuna dair bir kanıt yoksa bişey yapamam diyor bana.Gelin uyarın bunlar londurez beyinleri yok fazla dedim dinletemedim.Şimdi benim ne yapmam lazım ???

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