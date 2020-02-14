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Başbakan Tatar, Sevgililer Günü'nü kliple kutladı

14 Şubat 2020 Cuma 16:05
Başbakan Tatar, Sevgililer Günü'nü kliple kutladı
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Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya sayfasından paylaştığı bir kliple herkesin sevgililer gününü kutladı.

UBP’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar’ın paylaştığı klip “Ülkemiz, Halkımızdır Bizim Sevdamız” adını taşıyor.

Klipteki sözler şöyle:

“Eşi benzeri olmayan bu mavilikleredir sevdamız bizim/ Bu muhteşem gökyüzü, her gün üzerimize doğan güneşedir sevdamız bizim/ Alın terleriyle sulanmış, bereket fışkıran topraklara/ Ilık ılık esen rüzgara/ Yasemin kokulu mahallelere/ Nergislerle bezenmiş ovalaradır sevdamız bizim.../Başımız dik, Özgürce dolaştığımız bu vatana/ dalgalanan ayla yıldızlı bayraklara/ Bu güzel ülkeye sevdalıyız biz.../ Bu her şeyin eni iyisini hak eden halkadır sevdamız bizim…/ Sevdamız #birdirbizim/ Yolumuz sevgidir bizim...”

Anahtar Kelimeler:
TatarKıbrıs
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