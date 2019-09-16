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Başbakan Tatar: Size olan güvenimiz tamdır

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı bu sabah başladı…

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
Başbakan Tatar: Size olan güvenimiz tamdır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar, bu sabah ilk zillerin çalmasıyla birlikte yeni eğitimöğretim yılına başladı. Ülke genelindeki tüm İlkokullarda aynı heyecan yaşanırken, Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’nda da açılış seramonisi gerçekleştirildi. Açılış törenine Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Andımız’ın seslendirilmesiyle başlayan açılış töreninde g,n dolayısıyla duygu ve düşünceler dile getirildi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’nin canlı yayın olarak verdiği açılış töreninde sabah habere konuk olarak yeni eğitim- öğretim yılına ve eğitimdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yeni ders yılının çocuklara hayırlı olmasını dileyerek, çocukları eğitime hazır hale getirebilmek adına adeta seferberlik ilan ettiklerini, okullarda öğretmensiz dersin geçmemesi için ciddi bir düzen kurduklarını belirtti ve yürüdükleri yolun mutlaka aydınlık olacağının altını çizdi. Başbakan Ersin Tatar da açılışta çocuklara seslenerek yaptığı konuşmada, onların ülke için çok önemli olduğunu kaydetti ve ‘Size olan güvenimiz tamdır’ dedi.

Çocukların KKTC’ye hizmetler verebilmek için iyi bireyler olarak kendilerini yetiştirmelerini isteyen Başbakan Tatar, onların memleket için güzel uğraşlarda bulunması dileğinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Bayraklarının gönderde birlikte dalgalanmasının en büyük dilekleri olduğuna vurgu yapan Tatar,ambargolara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkarak kendimizi yüceltip, çocukların da milli şuur ve değerlerimizle yetişmesinin en büyük görevleri olduğunu ifade etti. Daha sonra sınıardaki yerlerini alan çocuklar Başbakan Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdiler ayrıca BRT mikrofonlarına da yeni ders yılına ait duygularını dile getirdiler

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