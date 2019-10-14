Başbakan Tatar Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig açılış maçını izledi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig açılış maçı, Kuzey Kıbrıs Tekerlekli sandalye basketbol Takımı ile Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübü arasında dün oynandı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan basket maçında KKTC Engellier, Pendik Belediyesi’ni 28 sayı farkla 71-43 mağlup etti.
Karşılaşmayı Başbakan Ersin Tatar, Halık Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Spor Dairei Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve çok sayıda taraftar izledi.
(BRT/SM)