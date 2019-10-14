Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Başbakan Tatar Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig açılış maçını izledi

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:37
Başbakan Tatar Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig açılış maçını izledi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig açılış maçı, Kuzey Kıbrıs Tekerlekli sandalye basketbol Takımı ile Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübü arasında dün oynandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan basket maçında KKTC Engellier, Pendik Belediyesi’ni 28 sayı farkla 71-43 mağlup etti.

Karşılaşmayı Başbakan Ersin Tatar, Halık Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Spor Dairei Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve çok sayıda taraftar izledi.

(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
TatarTürkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç:Trafik canavarı olmayın!
Oruç:Trafik canavarı olmayın!
Yine iş kazası!
Yine iş kazası!
Girne'de bıçaklama!
Girne'de bıçaklama!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim