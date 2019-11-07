Başbakan Tatar, TÜYAP Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunuyor..

Başbakan Tatar, İstanbul temasları çerçevesinde ilk olarak TÜYAP Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Başbakan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin standında incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Bu ziyaretinin ardından çeşitli basın yayın kuruluşlarına röportajlar verecek olan Başbakan Tatar, “5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği” ve “12. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik Vizyon Ödülleri” törenine katılacak.

Ödül Töreni’nde Başbakan Ersin Tatar’a “2019 yılının Stratejik Vizyon sahibi Devlet Adamı Ödülü” takdim edilecek.

(BRT)