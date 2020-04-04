Başbakan Tatar: "Ülkelerine dönen Almanların basın açıklamaları bizleri yüceltti"

Başbakan Ersin Tatar, K.T. Veteriner Hekimler Birliği eski Başkanı Veteriner Hekim Tayfun Çanakçı’yı kabul ederek görüştü.

Başbakan Tatar kabul de yaptığı konuşmada, önemli olanın bu süreci en iyi şekilde yönetmek olduğunu söyledi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının koyduğu irade, duyarlılık, özveri ve hükümetin zamanında aldığı kararlar şu anda bu işin en iyi şekilde yönetildiğini gösterdiğini belirtti.

Bunun çeşitli ülkelerde de ifade edildiğini söyleyen Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

”Bugün Almanya’da Alman basınında Salamis Bay Hotel’de 15 gün misafir edilen ve ülkelerine dönen Alman turistlerin açıklamaları vardı. KKTC’ye teşekkür ediyorlar, yapılan ilgi, alaka ve hizmetlerin takdirinde olduklarını söylüyorlar. Bunun Alman basınına açıklamaları bizleri de yüceltmiştir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun diliyorum”

Tayfun Çanakçı, da Veteriner Hekimler olarak böyle bir sağlık probleminin dışında kalmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de bunun en önemli noktasının, temaslı olan hastaların en erken zamanda tespiti olduğunu söyleyen Çanakçı, İki ile dört saat arasında tespitin yapılabilmesinin pandemi’nin ülke içerisinde etkili bir şekilde kontrol altına alınmasında çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Tayfun Çanakçı ”Bu pandemi’nin farklı ayakları vardır. Hızlı uyarı sistemi bunlardan sadece biridir, diğer ayaklarında da bizim çalışmalarımız ve sizlere olan desteğimiz devam edecektir" dedi.