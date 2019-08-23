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Başbakan Tatar Ülkeye Döndü...

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den KKTC’ye kaynak akışının başlaması için gerekli talimatın verildiğini açıkladı. Tatar, bu kaynakla ilk aşamada, yarım kalmış projelerin tamamlanacağını bildirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:17
Başbakan Tatar Ülkeye Döndü...

Başbakan Tatar, saat 11.00 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gittiği Ankara'dan döndü. 

Başbakan Tatar ve beraberinde ülkeye dönen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu Ercan Havalimanı'nda, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililer karşıladı. 

Başbakan Tatar, Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

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