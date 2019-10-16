Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Başbakan Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri yarın İskele’de

Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri başlattıkları bölge ziyaretleri kapsamında yarın İskele’de olacak. 

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:03
Başbakan Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri yarın İskele’de

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri başlattıkları bölge ziyaretleri kapsamında yarın İskele’de olacak. 
Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri, belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında yarın saat 19.00’da İskele AKM’de vatandaşlarla bir araya gelecek. 
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaret UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin de katılımı ile “Ülkeye hizmet yolunda İskele’deyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek. 
İskele ile ilgili hükümet icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda İskele halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı  bulacak. 

banner22
Son Güncelleme: 16.10.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısIskelehaberüyeleriBakanlar KuruluİskeleTatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benter: Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge 500 yıldır vakıflara aittir
Benter: Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge 500 yıldır vakıflara aittir
Oğuz, Türkiye’den Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Oğuz, Türkiye’den Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim