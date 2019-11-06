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Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

06 Kasım 2019 Çarşamba 19:23
Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, 5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği  ve 12. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri törenine katılmak, törende takdim edilecek “2019 yılının Stratejik Vizyon sahibi Devlet Adamı Ödülü”nü almak üzere İstanbul’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, yarın sabah 05.00’de İstanbul’a gidecek.

Başbakan Tatar, tören yanında bazı ziyaretlerde bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarına da röportajlar verecek.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 8 Kasım Cuma günü 00.55 uçağı ile yurda dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarIstanbulİstanbul Güvenlik KonferansıTASAM Stratejik Vizyon Ödülleri TöreniHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Limasollu 2019-11-06 20:50:57

Ne ödülü? Güldürmeyin beni
Gitsin bakalım, zaten Türkiye'den başka bir ülkeye gidemez yoksa interpoldan yakalanır
Böyle bir adamı kim ister, kusura bakmayın benim Kıbrıs'ımı temsil etmez

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Alp 2019-11-06 21:01:32

Buna tam anlamıyla "osuruktan tayyare" derler halk dlinde..Tatar kim ödül almak kim yaw..Dalga geçmeyin be biziminan..

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