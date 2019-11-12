Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak ve FOX TV’nin KKTC Özel programına katılmak üzere yarın sabah saat 09.25’te İstanbul’a gidecek.

Başbakan Tatar İstanbul’da bulunduğu sürede Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul şubesini de ziyaret edecek. Başbakan Tatar, yarın akşam 20.30’da ziyaret edeceği dernekte İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek, sorunlarını dinleyecek. Tatar, perşembe günü sabah 8.00-10.00 saatleri arasında Fox Tv’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programındaki Kıbrıs özel yayınına katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü 14.10’da yurda dönecek.