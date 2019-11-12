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Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

12 Kasım 2019 Salı 22:21
Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak ve FOX TV’nin KKTC Özel programına katılmak üzere yarın sabah saat 09.25’te İstanbul’a gidecek.

Başbakan Tatar İstanbul’da bulunduğu sürede Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul şubesini de ziyaret edecek.  Başbakan Tatar, yarın akşam 20.30’da ziyaret edeceği dernekte İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek, sorunlarını dinleyecek. Tatar, perşembe günü sabah 8.00-10.00 saatleri arasında Fox Tv’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programındaki Kıbrıs özel yayınına katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü 14.10’da yurda dönecek.

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Güllü Ziba 2019-11-12 22:26:26

Git gez zaten işin ne? Kimsin?
Hesapta hükümettesin, TC ye gidip gelmeden başka yaptığın yok
Ülkeyi düzene sokacak biri yok. Hiç birinizde hayır yok
Olan gene bize halka oldu, siz ancak yemeği bilirsiniz( sözüm sadece sana değil)

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Fırtına 2019-11-12 23:32:45

Şİmdi de Türkiye televizyonlarına dadandı! Neden? Çünkü buralarda Akıncı'yı kötüleyecek..Piyasaya dağıldılar,herbiri başka telden çalar ama hedef hep ayni,hedef Sn.Akıncı! Akıcı'yla yatarlar Akıncı'yla kalkarlar..Yalanın dolanın haddi hesabı yok,bini bir para..Hepsinde de ister istemez bir AKINCI fobisi oluştu adeta rüyalarında bile Akıncı ile uğraşır oldular..İlla ki Akıncı'yı al aşağı edecekler.Ulan Tatari sen git de bir patates/soğan bilanzasında kendini bir tarttır bakalım kaç okka çekersin..Ha bu arada bir de Sibel Siber çıktı sahnelere,onda da ayni fobi..Ne kadar komik..Allah akıl ezan versin!

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Dik duran 2019-11-13 00:21:01

Cehenneme gitsin hepsida !!

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