Başbakan Tatar: Yerinde alınan kararlar ekonomide hareketliliğe yol açtı

Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği yetkililerini kabul etti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ziyarette, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonominin olumsuz etkilendiğini belirterek, normal hayata dönüşün ne zaman olacağının belirsiz olduğu bu dönemde iş dünyasının rahatlatılması ve yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Candemir, ekonomik sorunlar çözülmedikçe diğer sorunları da beraberinde getireceğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da ülke ekonomisini eldeki imkanlarla yürütmeye çalıştıklarını belirterek pandemi dolayısıyla birçok sıkıntılar yaşandığına dikkati çekti.

Tatar, ada ekonomisi olan KKTC’de başlıca turizm, yükseköğretim ve konut sektöründe sıkıntılar yaşandığını belirterek ülkede eski ticaret hacminin olmadığını dolayısıyla KKTC ekonomisinin olumsuz etkilendiğini anlattı.

Tatar ‘Bütün bunlara rağmen yerinde aldığımız kararlar ve normalleşme süreciyle ilgili atmakta olduğumuz adımlar ekonomide bir hareketliliğe yol açmıştır’ dedi.

2021 bütçesi için çalışmaların başladığını da kaydeden Tatar, gelirlerin her ne kadar tahmin edilenin üzerinde olsa da eski dönemlere göre enflasyon da dikkate alındığında bir gerileme söz konusu olabileceğini söyledi.

Tatar, 2021 yılındaki bütçe açığı için Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmelere başlandığını da ifade etti.

Esnafın ve iş dünyasının ihtiyaçları ile pandemiden dolayı oluşan olumsuzlukları gidermek için kaynak akışının şart olduğunu belirten Başbakan Tatar, kaynakların eldeki imkanlara göre dağıtılmakta olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, hükümetin özel sektörü asla ihmal etmediğini de dile getirerek, özel sektöre devlet bütçesinden milyarlarca lira kaynak aktarılmakta olduğunu kaydetti.

Tatar, ülkede kapanmanın söz konusu olmadığını da vurguladı.

Tatar ‘Bu saatten sonra kapanma diye bir şey söz konusu olamaz alacağımız tedbirlerle gidişata göre, kendimizi koruyacağız’ dedi.

Ülkede Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından Bakanlar Kurulu’nda çeşitli görüşlerin değerlendirildiğini ve birtakım yeni kararlar alındığına da işaret eden Tatar, ülkede daha güvenli bir ortam yaratılması için gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Pandemi hastanesi konusunda ise Başbakan Tatar ‘devlet hastanesinde ağır hastalar için 100’den fazla yatağımız var ama ülkemizde ağır vaka hiç yok. Asemtomatik olanlar da farklı otellerde izole edilmektedir. Takip ekipleri elden geldiğince toplumu korumaya çalışmaktadır. Güney Kıbrıs’ta bizden çok daha fazla vaka var. Türkiye’de de vakalar yüksek seyretmektedir ve elden gelen yapılıyor. Bütün ülkeler aynı durumda. Dolayısıyla biz de KKTC’de kapalı olamayacağımıza göre tedbirlerimizi alarak yaşamımızı sürdürmemiz lazım’ diye konuştu.

Tatar, bütün dengeleri gözeterek süreci sürdürmenin görevleri olduğunu da belirterek bunun için toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Tatar, amaçlarının KKTC halkına daha güzel, refah ve güvenli bir gelecek sağlamak olduğunun da altını çizdi.