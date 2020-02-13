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Başbakan Tatar, yurda döndü

Tatar: “İngiltere'den direk uçuşların başlaması mümkündür”

13 Şubat 2020 Perşembe 20:12
Başbakan Tatar, yurda döndü
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Başbakan Ersin Tatar, “İngiltere’den direk uçuşların başlaması mümkündür. Gerekli düzenlemeler yeni terminalin de tamamlanmasının ardından yapılacak “ dedi.

Tatar, İngiltere temaslarını tamamlamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte bu akşam yurda döndü.

Ercan havalimanında basın toplantısı düzenleyen Tatar, İngiltere temasları halkında basına bilgi verdi.

Tatar’ı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bürokratları karşıladı.

Temaslarının çok yararlı geçtiğini dile getiren Tatar, ilk önce İngiliz parlamentosunda olumlu görüşmeler yapıldığını söyleyerek, parlamentoda yeni döneme girilmesinin avantajının görüldüğünü kaydetti.

İngiliz Parlamentosunun şuandaki yapısının Kıbrıs'ı en yakından bilen milletvekillerinden oluştuğunu gördüğünü dile getiren Tatar, artık Kıbrıs Türk halkının sesinin daha da yüksek duyulmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının hak arayışında lobicilik faaliyetlerinin daha da artması gerektiğini dile getiren Tatar, İngilterede yaşayan yaklaşık 5 yüz kişinin üzerinde Kıbrıslı Türk ile gerçekleşen konferansta biraraya gelerek sorunlarının ve fikirlerin de dinlendiğini söyledi.

Tata, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin daha da lobicilik yapması gerektiğini de kaydetti.

Tatar, İngiltere'deki Türklerin en önem verdiği konunun seçme ve seçilme hakkı olduğunu fakat seçilme konusunun Anayasal bir düzenleme gerektirdiğinden dolayı ilk olarak seçme hakkı konusunun ivedilikle yapılması gerektiğini kaydetti

İngiltere'de vakıflara ait bir binanın daha yararlı kullanılması için gerekli çalışmanında yapılacağı sözünü verdiğini söyleyen Tatar, İngilterede yaşayan Türklerin de katkısıyla lobicilik faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Tatar, İngilterede artık Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusunun geçmediğini söyleyerek, Kıbrıs'ta artık yeni bir yola girilebileceği yönündeki çözüm modelinin daha güdemde olduğunu gördüğünü kaydetti.

Tatar, İngiltere'nin adayı çok iyi bildiğini ve Brexit'ten sonra yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Direk uçuşlar konusunda bir sempati olduğunu da gördüğünü dile getiren Tatar, buradaki havaalanında yapılacak gerekli düzenlemenin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin artırılarak direk uçuşların başlaması için de en erken zamanda girişimlerin yapılacağını söyledi.

BRTK

Son Güncelleme: 13.02.2020 21:24
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberLondraBaşbakan Tatar
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yurttaş 2020-02-13 21:19:20

Padişah kendisine çok benzeyen Bekri Mustafa'yı saraya getirterek elbiselerini giydirmiş ve yerine geçirmiş; kendisi de tebdili kıyafet yaparak esnafı denetlemeye çıkmış. Bu sırada sarayın önünden geçmekte olan bir cenaze konvoyunu durduran Bekri Mustafa, tabutun kapağını açtırarak mevtanın kulağına bir şeyler söylemiş. Mevtaya ne söylediği sorulunca da, "Tanrı dünyada neler oluyor diye sorarsa, Bekri Mustafa padişah oldu de, gerisini o anlar" demiş.
O olay bugün olsaydı? 'Ersin Tatar başbakan oldu de, gerisini o anlar" derdi herhalde.

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