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Başbakan Tatar: ‘Yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için bir karantina oteli ayarladık’

Başbakan Ersin Tatar bu sabah ekonomik örgüt temsilcileri ile görüştü. Ersin Tatar dünyayı saran koranavirüs nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Kıbrıslı Türk öğrenciler için bir karantina oteli hazırlandığını söyledi.

17 Mart 2020 Salı 13:24
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Başbakan Tatar: ‘Yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için bir karantina oteli ayarladık’

Başbakan Ersin Tatar bu sabah Başbakanlık’ta ekonomik örgüt temsilcileri ile görüştü. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un katıldığı toplantıda alınabilecek ekonomik tedbirler görüşüldü.

Ersin Tatar toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ise ülkede alınan tedbirleri aktardı.

Tatar, daha önceden alınması için tereddüt edilen bazı tedbirlerin alınması ile ne kadar doğru yapıldığının şimdi görüldüğüne dikkat çekerek charter seferlerin durdurulması ve Salamis Otel’in karantinaya alınmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Tatar aynı zamanda yurt dışından gelecek olan öğrenciler için de bir otel ayarlandığını herkesin içinin rahat olması gerektiğini söyledi.

Bu akşam Bakanlar Kurulu’nun yeniden toplanarak alınan kararların yeniden değerlendirileceğine de değinen Tatar: ‘Süreci doğru yönettik bu saate kadar. Bundan sonrası için de hep birlikte tüm paydaşlar ile iş verenler, çalışanlar ve hükümetimizle birlikte kararlılıkla adımlar atacağız’ şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar aynı zamanda vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusundaki tavsiyesini yineledi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantinaErsin Tatar
Yorumlar
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yurttaş 2020-03-17 13:45:17

İş yapın. Kendi kendinizi övmekten vazgeçin.

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kıbrıslı 2020-03-17 14:30:23

Yürrü be anamıdı bir hafta önce goronayı abartmayın deyen?

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vatandaş 2020-03-17 14:01:15

bravo başgaan

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