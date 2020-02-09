Başbakan Tatar’a  ilk yerli otomobil GÜNSEL’in projesi özel bir sunumla anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a ilk yerli otomobil GÜNSEL’in projesini özel bir sunumla detayları ile anlattı.

Tatar, sunumu dinledikten sonra yaptığı açıklamada GÜNSEL otomobillerinin seri üretimine geçilmesinin ülke ekonomisi için dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğunu kaydetti.

“GÜNSEL” B9’un tanıtımı 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı saat 19.00’da, Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla gerçekleştirilecek.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin GÜNSEL marka otomobil üretimine başlamasını değerlendirdi ve ortada bir Kıbrıslı Türkün öz sermayesi ile gerçekleştirilen, 109 Türk mühendisin imza attığı milli bir proje bulunduğuna dikkati çekti.

“ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN DEĞERLİ BİR BAŞARI”

Tatar, “bu proje bizim insanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği bir projedir ve ülkemiz, ekonomimiz için çok değerli bir başarıdır ” dedi.

Başbakan Tatar, 20 Şubat’ta tanıtımı yapılacak GÜNSEL marka elektrikli otomobilin hemen seri üretimine geçilecek ve 2025 yılında 20 bin adet üretim kapasitesine ulaşılacak olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için bir dönüm noktası anlamına geldiğini de vurguladı.

Bu projenin, kendi insanlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir projesi olduğunu dile getiren Tatar, ülke ve ülke ekonomisi için çok değerli bir başarının söz konusu olduğunu vurguladı.

Tatar, şunları kaydetti:

“Tasarımından, üretimine, pazarlanmasına kadar çok iyi ve büyük bir proje ortaya konulmuştur. GÜNSEL’İN seri üretime başlanmasıyla ülkemiz, Devletimiz için yepyeni ekonomik ufuklar açılmış olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak küçük bir ülke olmamıza rağmen otomobil üreten 23’ncü ülke oluyoruz. Lefkoşa’da, Bursa’da olanın benzeri küçük bir sanayi bölgesi kuruluyor. Bu otomobilin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilmesi bir çok iş insanımıza, firmamıza da yeni olanaklar yaratacaktır. 28 ülkeden 400’e yakın firma ile doğrudan bağlantı söz konusudur. Tanınmadığı iddia edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu projeyle kendi kimliği, potansiyeli ile bir kez daha tüm dünyaya, ‘ ben de varım’ diyor.

GÜNSEL 109 Türk mühendisin bir milyon saatin üzerinde çalışarak ürettiği bir otomobildir ve bizim ülkemizin bir başarısıdır.

GÜNSEL, önümüzdeki 50 yıla damgasını vuracak yeni teknoloji ile üretilen bir otomobil olması dolayısı ile çağdaştır, geleceğe damgasını vuracak özelliklere sahiptir. Bizim için, güçlü bir ekonomi yaratma hedefimiz için çok değerli ve önemlidir. Güçlü, sağlıklı bir ekonomiye sahip, yaşam kalitesi yüksek, refah içinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedefimiz GÜNSEL’in de katkıları ile büyük güç kazanacaktır. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak bu projenin arkasındayız, destekçisiyiz ve daha da ilerilere gitmesi için üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız”.

GÜNSEL: “10 YILDIR SÜREN ÇALIŞMALARIN SOMUT ÜRÜNÜ…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, Başbakan Ersin Tatar’a projeye ilgisiyle desteğinden dolayı teşekkür etti ve “GÜNSEL” B9’un, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da, Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla tanıtımı yapılmasıyla 10 yıldır süren çalışmaların somut ürününün ortaya çıkmış olacağını kaydetti.

“SERİ ÜRETİME 2021 YILINDA BAŞLANACAK”

Günsel’in verdiği bilgilere göre “B9’un seri üretimine 2021 yılında başlanacak ve ilk yıl 2 bin araç üretilecek.

Üretim kapasitesinin, 2025’te ise, yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL”in vücut bulmasıyla KKTC sanayisine, ekonomisine, teknolojik gelişimine büyük bir güç katılmış olacağını da vurguladı.